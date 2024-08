Władimir Putin na lotnisku. "Porozmawiamy o waszej przyszłości"

Nagranie z płyty lotniska we Wnukowie opublikował kremlowski dziennikarz - propagandysta Pawieł Zarubin. Rosyjski dyktator zapowiedział, że to "nie ostatni raz", kiedy spotyka się ze swoimi agentami.

Największa wymiana więźniów między Rosją i USA

Wśród nich jest dziennikarz "The Wall Street Journal" Evan Gershkovich, który - zdaniem komentatorów - został zatrzymany pod zarzutem rzekomego szpiegostwa właśnie po to, by Kreml mógł naciskać na USA. Również niemiecki obywatel Rico Krieger, który został skazany na Białorusi na karę śmierci, a następnie ułaskawiony przez Aleksandra Łukaszenkę, był według komentatorów celowo wciągnięty w operacyjną grę, by umożliwić Kremlowi presję na Berlin.