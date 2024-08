Wymiana więźniów Rosji z Zachodem. Niezależne media: Mińsk nie uczestniczył

"To były negocjacje z Moskwą i Mińsk w nich nie uczestniczył" - powiadomiła służba prasowa Cichanouskiej .

Wymiana w celu wyzwolenia przewiduje, że można jej dokonać w zamian za kogoś lub coś. I to różni białoruską sytuację od rosyjskiej.

Doradcy Cichanouskiej mówili natomiast w mediach, że ponieważ na Zachodzie nie są zatrzymywani ludzie ważni dla reżimu Łukaszenki, to nie ma argumentów do rozmowy z Mińskiem.

24 osoby z więzień w siedmiu krajach. Evan Gershkovich wolny

Jak przekazały tureckie władze, 10 osób, w tym dwie osoby nieletnie, relokowano do Rosji, 13 do Niemiec, trzy do USA. Objęto wymianą osoby z więzień w USA, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi.