Zdania rządzących, co do legalności IKN nie podziela Andrzej Duda , który uznaje tę izbę. W wywiadzie dla Telewizji Republika prezydent podkreślił, że "nie ma żadnych wątpliwości, że jest ona zgodna z konstytucją i jest w 100 proc. legalna ".

Wybory prezydenckie. Andrzej Duda o kwestionowaniu wyników: Dyskutowanie jest absurdalne

- (Ta grupa - red.) straciła swoje wpływy choćby przy obsadzaniu stanowisk. To nie jest tylko środowisko sędziowskie (...) ale także profesorów wyższych uczelni, którzy od długiego czasu atakują poprzedni rząd i mnie oraz zmiany, które zostały dokonane . One doprowadziły m.in. do tego, że ci ludzie stracili swoje wpływy na obsadę stanowisk personalnych - mówił.

Wybory prezydenckie. Duda z apelem do Polaków. "Niech frekwencja będzie przygniatająca"

W dalszej części rozmowy Andrzej Duda zastanawiał się, czy "ktoś nie dąży do tego, żeby podważyć wynik wyborów w Polsce, w zależności od tego, jaki on będzie". - Jeżeli będzie on pasował pewnym środowiskom, to nie będą go podważały - ocenił. W tym kontekście prezydent odniósł się do sytuacji w Gruzji po wyborach parlamentarnych oraz sytuacji w Rumunii.