To nie przypadek, lecz dobrze przemyślana strategia, by, jak słyszymy od jego współpracowników, aktywnie wejść w prezydenturę.

Kto stoi za wpisami prezydenta do przywódców światowych?

Jeśli chodzi o Europę, ciepłe słowa prezydent elekt skierował pod adresem włoskiej premier Giorgii Meloni , którą zapewnił, że "zrobi wszystko, co w mojej mocy, aby chronić nasze wspólne wartości i dalej usprawniać współpracę".

Jeśli chodzi o kierunek polityki zagranicznej, najciekawsze odpowiedzi Karol Nawrocki wystosował do przywódców Ukrainy i Niemiec , a także liderów Unii Europejskiej .

Zostały napisane, jak to ujął jeden ze współpracowników nowej głowy państwa, "bez bezczelności, ale z lekkim pazurem". Rzeczywiście, choć napisane w języku dyplomacji, to można z nich sporo wyczytać.

Zwłaszcza to ostatnie sformułowanie, mówią o "historycznej sprawiedliwości" zostało odczytane jednoznacznie - jako powrót do tematu reparacji wojennych . Choć strona niemiecka uznaje temat za zamknięty, nowy prezydent będzie podnosił swoje odmienne zdanie w tej kwestii w relacjach dwustronnych.

Wątek pamięci o historii pojawił się także we wpisie skierowanym do kanclerza Niemiec Friedricha Merza .

- To zapowiedź polityki ambitnej, podmiotowej, opartej o zasady dyplomacji, ale uwzględniającej przede wszystkim interes Polski - uważa Marcin Przydacz, były szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

Najwięcej emocji budzi to, jak nowy prezydent Polski ułoży relacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Karol Nawrocki w kampanii wielokrotnie mówił, że jego podejście do Ukrainy różni się znacząco od tego, prezentowanego przez Andrzeja Dudę i rząd PiS. Nawrocki stawia na przykład rozliczenie kwestii Wołynia jako warunek poparcia dla obecności Ukrainy w UE i NATO.

Wątek nierozwiązanych spraw historycznych pojawił się w odpowiedzi na gratulacje, które popłynęły od prezydenta Zełenskiego . Nawrocki odpisał mu, że oczekuje "kontynuacji partnerstwa naszych krajów, opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu" oraz, że wierzy, że wymaga to " nie tylko dobrego dialogu, ale także rozwiązania zaległych problemów historycznych".

"Nasze europejskie dziedzictwo musi zawsze opierać się na wzajemnym zaufaniu, szacunku dla suwerenności narodowej i wartości chrześcijańskich" - napisał do Ursuli von der Leyen.

- Widać, że te odpowiedzi są bardzo zindywidualizowane i dostosowane do konkretnego adresata, nie są sztampowe. Uważam, że to bardzo dobrze, bo już na starcie wskazują pewien kierunek polityki zagranicznej, prowadzonej asertywnie przy jednoczesnym zachowaniu reguł dyplomacji - uważa Piotr Müller, europoseł PiS .

Komentatorzy w serwisie X odnotowali także z przekąsem fakt, że Karol Nawrocki o wiele szybciej odpowiedział na gratulacje od Georga Simiona, rumuńskiego polityka, który niedawno przegrał drugą turę wyborów prezydenckich w Rumunii, a który wsparł Nawrockiego w kampanii, niż na gratulacje od urzędującego prezydenta Rumunii Nicusora Dana, który z kolei przyjechał w kampanii do Warszawy, by poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Danowi Nawrocki wciąż nie odpisał, choć - jak słyszymy - pewnie to zrobi.