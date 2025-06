To najniższa różnica między kandydatami w II turze wyborów prezydenckich po 1989 roku. Dotychczasowy rekord pod tym względem należał do wyborów z 2020 roku, kiedy Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim różnicą 2,06 pkt proc., uzyskując 51,03 proc. głosów. Duda zdobył wówczas 10 mln 440 tys. 648 głosów, a jego rywal 10 mln 018 tys. 263 głosów, różnica wyniosła 422 385 głosów .

W bieżącym roku padł także rekord pod względem frekwencji w II turze wyborów prezydenckich, która wyniosła 71,63 proc. Wydano 21 mln 33 tys. 457 ważnych kart do głosowania. Uprawnionych do głosowania było 29 mln 363 tys. 722 osoby. Dotychczasowy rekord należał do wyborów z 1995 roku, kiedy to udział w II turze wzięło 68,23 proc. wyborców. W wyborach w 2020 r. frekwencja wyniosła 68,18 proc.