Izraelskie media o Karolu Nawrockim. Zareagowało MSZ

Polska ambasada w Izraelu wysłała do redakcji Times of Israel list, w którym protestuje przeciw użyciu w kontekście prezydenta elekta Karola Nawrockiego określenia "Holocaust revisionist" - przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński. Zaznaczył, że użycie go było "niesprawiedliwe i nieprecyzyjne".

- Otrzymaliśmy informację o tym tekście z naszej placówki (dyplomatycznej w Izraelu - red.). My nie polemizujemy, ale gdy pojawiło się to stwierdzenie, które może budzić złe skojarzenia w kontekście Holocaustu, skierowaliśmy list do redakcji wskazując, że użycie go jest niesprawiedliwe, nieprecyzyjne i odnoszące się dyskusji naukowych, które toczą się w Polsce - powiedział Wroński.

MSZ reaguje na publikację o Nawrockim. "Skierowaliśmy list"

Wroński zaznaczył, że MSZ nie staje po żadnej stronie tych dyskusji naukowych, które "dotyczą Polaków w czasie Holocaustu i stanowiska pana Karola Nawrockiego". - My mówimy tylko, że prezydent elekt nie powinien być w ten sposób określany - podkreślił rzecznik resortu dyplomacji.

- Nasza placówka skierowała list. Prosimy w nim, by nie używać tego typu określeń, protestujemy przeciw temu i prosimy o wydrukowanie tego listu. Zakładamy prawo redakcji do oceny, ale ta ocena z użyciem tego akurat określenia budzi - szczególnie w Polsce - bardzo niebezpieczne skojarzenia - powiedział Wroński. Zaznaczył, że "nacjonalizm, do którego wiele osób się w Polsce przyznaje, jest czym innym niż to określenie".

O liście do redakcji Times of Israel jako pierwsze poinformowało RMF FM.

Izrael. Media o Karolu Nawrockim

Portal Times of Israel napisał w poniedziałek w artykule zatytułowanym "Conservative Holocaust revisionist Karol Nawrocki wins Polish presidential election", że drugą turę wyborów prezydenckich w Polsce wygrał Nawrocki, który "uczynił rewizjonizm Holokaustu częścią swojej kampanii".

Portal dodał, że Nawrocki w ostatnim czasie kierował Instytutem Pamięci Narodowej, który "wzmacniał nacjonalistyczną wizję historii, gloryfikującą polskie ofiary i opór wobec nazistów w czasie II wojny światowej, jednocześnie dyskredytując badania na temat polskiego antysemityzmu i Polaków, którzy zabijali Żydów".

