Karol Nawrocki do końca tygodnia ma odpoczywać od wielkiej polityki, ale już za kilka dni prawdopodobnie ogłosi pierwsze decyzje personalne dotyczące obsady stanowisk w Pałacu Prezydenckim.

"Rz" skontaktowała się z Rabendą, który nie zaprzeczył doniesieniom. - To będą decyzje prezydenta Karola Nawrockiego - stwierdził krótko.

Po 6 sierpnia w Pałacu Prezydenckim może pozostać część współpracowników Andrzeja Dudy . W mediach pojawia się w tym kontekście nazwisko szefowej kancelarii Małgorzaty Paprockiej , która do Pałacu trafiła jeszcze za prezydentury Bronisława Komorowskiego.

Szansę ma dostać również doradca obecnego prezydenta płk Krzysztof Wacławek. To były szef ABW, który w zakończonej kampanii stanął po stronie Nawrockiego, kiedy pojawiły się zastrzeżenia co do przyznanych mu poświadczeń bezpieczeństwa.