"Prezydent powiedział mu, że wygra". Biały Dom reaguje na wybory w Polsce

- Prezydent jest wyraźnie zadowolony z wyniku wyborów w Polsce - przekazała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Donald Trump spotkał się z Karolem Nawrockim jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, gdy prezes IPN poleciał do USA. Jak relacjonował wówczas kandydat popierany przez PiS , Trump miał przepowiedzieć mu wygraną w wyścigu o Pałac Prezydencki.

- Prezydent Trump powiedział: "You will win" (ang. "Ty zwyciężysz"), więc powiedział, że wygram. Odczytałem to jako rodzaj życzenia mi sukcesu w nadchodzących wyborach - mówił obecny prezes IPN.