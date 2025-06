- Mam nadzieję, że nadal będziemy silnymi sojusznikami w NATO i UE oraz wspólnie będziemy przyczyniać się do budowania bezpieczeństwa całej Europy oraz wspierania Ukrainy, która cierpi z powodu agresji Rosji - powiedział Nauseda, którego cytuje biuro prasowe prezydenta Litwy.

Nauseda zaprosił Nawrockiego, który w sierpniu obejmie urząd Prezydenta RP, do złożenia wizyty na Litwie.

Podkreślił, że "będzie to okazja nie tylko do omówienia aktualnych kwestii dotyczących współpracy między Litwą a Polską, ale także do zacieśnienia przyjaźni między obydwoma krajami".