Obywatelski kandydat z poparciem PiS przemawiał we wtorek Kłobucku. - Nie mogę nie rozpocząć od wspomnienia tragedii, która wydarzyła się 13 lutego i brutalnego zabójstwa księdza proboszcza Grzegorza Dymka - wskazał Karol Nawrocki .

- To był kolejny akt, już teraz bardzo brutalny, morderstwa i wandalizmu, wymierzony w Kościół katolicki, w wartości chrześcijańskie, które dla mnie są bardzo ważne i są ważne dla państwa. Nie był to pierwszy atak na katolickiego księdza, co przeraża - podkreślił dalej.