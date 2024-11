- Wyobrażam sobie wariant, że Przemysław Czarnek nie wchodzi do drugiej tury , wchodzi Szymon Hołownia z Rafałem Trzaskowskim albo Radosławem Sikorskim - powiedział Ryszard Petru . Zdaniem posła Polski 2050 "to byłaby fantastyczna sytuacja, bo już nie mielibyśmy wyboru między PiS a anty-PiS, lecz między różnymi wizjami Polski".

Wybory prezydenckie 2025. Zakład przed kamerami

- Dla przeciętnego Polaka dzisiaj Szymon Hołownia i Platforma Obywatelska to jedno i to samo tak naprawdę. Po tym roku nie specjalnie potrafię wymienić różnicę - powiedział polityk PiS, tłumacząc, dlaczego nie daje Szymonowi Hołowni większych szans w wyścigu o fotel prezydencki. - Wydaje się, że ta kandydatura ma jedynie poprawić słabnące notowania partii, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie jest żadną alternatywą - założył.

- Przyjmuję zakład pana ministra - ogłosił, na co Schreiber zaproponował, by wygraną była "dobra książka". Posłowie nie zdążyli ustalić na wizji, o jaką publikację dokładnie chodzi. Doprecyzowano za to, że przez "dwie długości" należy rozumieć "dwukrotność wyniku".

Wybory prezydenckie. Przemysław Czarnek rusza w Polskę

W sobotę Przemysław Czarnek potwierdził, że 5 listopada rusza w objazd po kraju , by mobilizować wyborców prawicy do głosowania na kandydata tego ugrupowania.

Były minister najpierw odwiedzi Bielsko-Białą, a dzień później Pabianice. Następnie uda się do Stanów Zjednoczonych w związku z 40. rocznicą śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, a po powrocie przyjedzie do Włocławka i kolejnych polskich miast. - Będę to kontynuował aż do czasu, kiedy wygramy wybory prezydenckie - zadeklarował Czarnek.