- Wyjątkowo utalentowany człowiek , sądzę, że z wielką przyszłością - stwierdził prezes PiS, dodając, że "bardzo wysoko go ceni" . - Tylko jest pytanie, czy jest w stanie wygrać, zwłaszcza w drugiej turze, to się liczy. Na to pytanie chcemy odpowiedzieć rozległymi badaniami - mówił o Czarnku Kaczyński.

Wybory prezydenckie 2025. Czarnek rusza w polityczne tournee

W sobotę Przemysław Czarnek potwierdził, że 5 listopada rusza w objazd po kraju , by mobilizować wyborców prawicy do głosowania na kandydata tego ugrupowania. O szczegółach swojego politycznego tournee opowiedział w rozmowie z PAP.

Były minister najpierw odwiedzi Bielsko-Białą, a dzień później Pabianice. Następnie uda się do Stanów Zjednoczonych w związku z 40. rocznicą śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, a po powrocie przyjedzie do Włocławka i kolejnych polskich miast. - Będę to kontynuował aż do czasu, kiedy wygramy wybory prezydenckie - zadeklarował Czarnek.