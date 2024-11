Trybunał Konstytucyjny "umrze śmiercią naturalną". Sytuacja bez precedensu

W połowie grudnia kończą się kadencje trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o przewodniczącą - Julię Przyłębską , Piotra Pszczółkowskiego oraz Mariusza Muszyńskiego . Zgodnie z Regulaminem Sejmu, kandydatów do polskiego sądu konstytucyjnego zgłasza Prezydium Sejmu, bądź grupa 50 posłów. Wnioski powinny trafić do marszałka w terminie 30 dni przed upływem kadencji. Tak się jednak nie stało.

Podczas briefingu w Sejmie marszałek Szymon Hołownia zwrócił uwagę, że obowiązujące terminy minęły "po cichu". Jak wiadomo, żaden z klubów parlamentarnych nie zgłosił swojego kandydata. Marszałek zapowiedział także, że nie zrobi tego także prezydium Sejmu. - Ze swojej strony, na wszelki wypadek, by być pewnym, że wszystkie formalności zostały dopełnione, ogłoszę dzisiaj albo jutro dodatkowy termin 21-dniowy na zgłoszenie kandydatów na te trzy miejsca, które za chwilę będą wakować w Trybunale - we wtorek oświadczył Hołownia.

Wyroki? Owszem, ale tylko "nie budzące wątpliwości"

Żeby zrozumieć postępowanie koalicji rządowej, trzeba się cofnąć do połowy września. To wówczas w Senacie odbyło się spotkanie zatytułowane "Drogi wyjścia z kryzysu konstytucyjnego". Formalnie organizowało je kierownictwo obydwu izb, ale wzięli w nim udział także eksperci i konstytucjonaliści jak m.in. Andrzej Zoll , Jerzy Stępień czy była rzecznik praw obywatelskich, Ewa Łętowska .

I chociaż do dyskusji doszło ponad miesiąc temu, dopiero wczoraj (wtorek, 19.11 - red.), na stronach internetowych Senatu pojawiły się konkluzje ze spotkania. Co z nich wynika? Jak się okazuje, wcale nie jest tak, że koalicja nie będzie uznawać orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Jest jednak warunek. Nie mogą "budzić wątpliwości prawnych".

Co to właściwie oznacza? Oddajmy głos koalicji rządowej. - Trybunał Konstytucyjny powinien umrzeć śmiercią naturalną i nie powinno się nikogo powoływać, skoro wygląda, jak wygląda. Jeśli PiS go broni, powinien kogoś zaproponować, nawet jeśli kandydatury miałyby ostatecznie upaść. Chcieliśmy mieć sąd konstytucyjny, a mamy trybunał, do którego powoływani są politycy. To zwyczajnie głupie - uważa źródło Interii zbliżone do KPRM.