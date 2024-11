Jeszcze zanim Karol Nawrocki ogłosił, kto zostanie szefem jego sztabu wyborczego, Przemysław Czarnek podkreślał, że to właśnie Szefernaker byłby idealną osobą do pełnienia tej roli.

- Życzyłbym sobie, żeby Paweł Szefernaker był w sztabie i to wysoko, bo jeśli chodzi o zdolności organizacyjne i zarządcze, to jest jeden z najlepszych ludzi w Polsce , jeśli nie najlepszy - mówił w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Wybory prezydenckie 2025. Karol Nawrocki przedstawił propozycję

Karol Nawrocki komentował swoją kandydaturę na antenie Telewizji Republika. - To z jednej strony zaszczyt, a z drugiej ogromne zobowiązanie i duży wysiłek - tłumaczył. Zapowiedział, że wspierany przez rodzinę będzie "walczyć o ważne sprawy". Wspomniał również o pierwszym swoim postulacie i odniósł się do polityki prezydenta elekta USA.

- Donald Trump zaproponował zdjęcie podatków od napiwków, a moja (propozycja - red.) odnosi się do podatków od nadgodzin. Wynika ze spotkania z Polakami. Ci którzy są dotknięci inflacją, spadkiem stopy życia, mówią wprost: chcę pracować, chcę ciężko pracować, ale podatki hamują - ocenił.

O to, czy Karol Nawrocki będzie w kampanii wzorować się na Donaldzie Trumpie pytano wcześniej Przemysława Czarnka. - Pewne podobieństwa są, pewne rzeczy można wykorzystać, ale to nie będzie kampania amerykańska, to będzie kampania polskiego Karola Nawrockiego - podkreślił polityk.