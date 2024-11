- Doskonale znam okoliczności wyboru Karolu Nawrockiego i uważam, że wybór kandydata niepartyjnego, niezależnego od partii, niebędącego nigdy kandydatem PiS na jakikolwiek urząd, jest dzisiaj najtrafniejszy i to wynikało z naszych badań, że Polacy oczekują kandydata niezależnego - wskazał w Radiu ZET Przemysław Czarnek .

Dziennikarz dopytywał, kto będzie szefem sztabu Karola Nawrockiego. - Jest parę kandydatur. Ja stawiam i powiem wprost, to mój przyjaciel, który sprawdził się w zarządzaniu w sztabach, to Paweł Szefernaker. Czy on będzie? Zobaczymy - odparł polityk.