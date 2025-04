IMGW podał, że Polska będzie w obszarze lekko obniżonego ciśnienia. Na północy kraju zaznaczy się wpływ płytkiego niżu z ośrodkiem nad Bałtykiem i południową Skandynawią.

Z południowego zachodu napływać będzie cieplejsze powietrze polarne morskie, tylko Pomorze będzie w chłodniejszej masie powietrza.

Pogoda na Wielkanoc. Deszcz jedynie na północy kraju

W Wielkanoc zachmurzenie małe i umiarkowane pojawi się tylko na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami duże i tam jest możliwy przelotny deszcz.

Rano na zachodzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 17-19 st. C na północy do 22-23 st. C w centrum i na południu oraz 24 st. C na Górnym Śląsku.

Chłodniej będzie tylko nad morzem, od 11 do 13 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni, tylko nad samym morzem z kierunków północnych. Początkowo wysoko w Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

Prognozy na Wielkanoc. Jaka pogoda w stolicy?

W niedzielę w Warszawie prognozowane jestzachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Według IMGW w nocy z niedzieli na poniedziałek będzie pogodnie, tylko na krańcach południowo-zachodnich zachmurzenie okresami umiarkowane.

Temperatura minimalna wyniesie od 6 st. C w kotlinach górskich oraz w pasie pojezierzy pomorskich, od 8 do 10 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 12 st. C miejscami na Górnym Śląsku.

Wiatr będzie słaby, na zachodzie i północy zmienny, na pozostałym obszarze południowy.

