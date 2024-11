Rosyjscy dyplomaci opuszczają placówkę w Poznaniu. Usunięto tablicę

Rzecznik resortu Paweł Wroński przekazał Interii wówczas, że konsulat ma przestać funkcjonować do północy 30 listopada . Jak przekazało w środę Radio Poznań, wyprowadzka z gmachu ruszyła .

Wyprowadzka z Konsulatu Generalnego Rosji w Poznaniu. Zdjęto tabliczkę

Po południu pod konsulat przyjechała ciężarówka z dyplomatycznymi tablicami rejestracyjnymi , do której zaczęto przenosić meble oraz pozostałe wyposażenie, jakie znajdowało się w budynku.

Co więcej zdjęto także tablicę informującą, że w tym budynku mieści się Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej. Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał w rozmowie z PAP, że mundurowi będą ochraniać gmach konsulatu do poniedziałku .

- Skoro konsulat z dniem 30 listopada przestanie działać, to od 1 grudnia umowa wygasa. Do poniedziałku będziemy jednak tam obecni, będziemy także zabezpieczać pikiety zaplanowane przed budynkiem - mówił.

Na zdjęciach, które zrobiono podczas pakowania mebli i sprzętu do samochodu dostawczego, uchwycono również, że podczas przeprowadzki obecny był Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Iwan Kosogonow , który urzędował tam od 2018 roku. Część obiektu została oddzielona biało-czerwoną taśmą.

MSZ zamyka konsulat Rosji w Poznaniu. Decyzja Sikorskiego

Na ruch Sikorskiego niemal natychmiast zareagowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. W jej ocenie decyzja Polski to " kolejny wrogi krok , który spotka się z bolesną odpowiedzią".

Z kolei w środę szef MSZ w Kijowie Andrij Sybiha, obserwując decyzję Polski, przekazał, że Ukraina zwróciła się do naszego kraju o przekazanie jej dotychczasowej siedziby konsulatu Rosji. - Ukraina jest zainteresowana wykorzystaniem pomieszczeń byłego konsulatu generalnego Rosji w Poznaniu. Jestem wdzięczny mojemu polskiemu koledze za tę sugestię - mówił.

W tych słowach nawiązał do niedawnej wypowiedzi Sikorskiego, który stwierdził, że jeśli Kijów zwróci się z wnioskiem o wykorzystanie budynku, to polski rząd podejdzie do takowej prośby z "największą sympatią".