Ukraińcy atakują na Krymie. Kluczowy dla Rosjan obiekt stanął w ogniu

W wyniku uderzenia na Morski Terminal Naftowy w Teodozji na Krymie uszkodzonych zostało 16 zbiorników paliwa. To kluczowe ogniwo logistyczne w zaopatrywaniu wojsk rosyjskich. Obiekt ten już wcześniej stanowił cel ataków.

16 zbiorników paliwa zostało uszkodzonych w wyniku ukraińskiego ataku na Morski Terminal Naftowy
W skrócie

  • Ukraińskie wojsko przeprowadziło atak na Morski Terminal Naftowy w Teodozji na Krymie, uszkadzając 16 zbiorników paliwa.
  • Wcześniej zaatakowana została również stacja elektroenergetyczna "Kafa", powodując przerwy w dostawach energii i chaos na Krymie.
  • Ukraińskie siły kontynuują uderzenia na strategiczne cele militarne w regionie, doprowadzając do braków paliwa.
Sztab Generalny ukraińskiego wojska potwierdził, że w wyniku poniedziałkowego ataku na Morski Terminal Naftowy na Krymie uszkodzonych zostało 16 zbiorników paliwa. Początkowo media donosiły o "co najmniej pięciu zbiornikach". W obiekcie nadal trwa rozległy pożar.

Niewiele wcześniej uszkodzona została również stacja elektroenergetyczna 220 kV "Kafa" w Teodozji, będąca częścią mostu energetycznego łączącego Rosję z Półwyspem Krymskim. W wyniku ataku uszkodzone zostały transformatory mocy, a rozdzielnia i dyspozytornia zostały zamknięte.

    Terminal naftowy w Teodozji to obiekt o kluczowym znaczeniu dla ciągłości dostaw paliwa dla rosyjskiego wojska. Nie po raz pierwszy stał się celem ataku sił ukraińskich. Podobne uderzenie, z mniejszym rezultatem, zostało przeprowadzone 6 października.

    Chaos na Krymie. Na półwyspie brakuje paliwa

    Łączna objętość produktów naftowych, które można przechowywać w zbiornikach, wynosi około 193 tysiące metrów sześciennych.

    Seria ukraińskich ataków doprowadziła do znacznych niedoborów w zasobach paliwa. Jak informowaliśmy we wtorek, pojawiają się problemy m.in. z funkcjonowaniem karetek pogotowia. Rosyjskie władze apelują o dojeżdżanie do szpitali na własną rękę.

    Taka sytuacja jest wynikiem polityki, która głównie skupia się na celach wojskowych i strukturach represyjnych w regionie, oszczędzając na codziennych potrzebach mieszkańców.

      Wojna w Ukrainie. Seria ukraińskich ataków

      Ukraińscy wojskowi poinformowali także o innych działaniach podjętych w nocy 14 października.

      Siły zbrojne Ukrainy zaatakowały stację radarową P-18 w Krasnej Polanie na Krymie, centrum dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi w Oleszkach w obwodzie chersońskim oraz skład amunicji w rejonie Makiejewki w okolicach Doniecka.

      Źródła: UNIAN, Kanał24, Interia

