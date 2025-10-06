W skrócie Siły ukraińskie przeprowadziły ataki na rosyjską fabrykę materiałów wybuchowych niedaleko Moskwy oraz terminal naftowy na Krymie.

Ataki wywołały poważne pożary i eksplozje, szczególnie w zakładzie produkującym różne typy amunicji.

Na Krymie uszkodzono także skład amunicji armii rosyjskiej, a skutki tego uderzenia są w trakcie weryfikacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W nocy z niedzieli na poniedziałek siły ukraińskie zaatakowały infrastrukturę rosyjskiego państwowego zakładu im. J. M. Swierdłowa.

To jeden z największych producentów materiałów wybuchowych w Rosji - czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosja. Fabryka materiałów wybuchowych zaatakowana

Zakład znajduje się ok. 400 km odMoskwy. Ukraiński sztab podkreśla, że można w nim produkować praktycznie wszystkie typy amunicji - pociski lotnicze i artyleryjskie, bomby lotnicze, głowice kumulacyjne do kierowanych pocisków przeciwpancernych, ładunki dla wojsk inżynieryjnych i głowice dla systemów rakietowych przeciwlotniczych.

W okolicy uderzenia zarejestrowano liczne eksplozje i pożary.

Rosja. Atak na terminal naftowy

Tej samej nocy Ukraińcy uderzyli także w terminal naftowy w Teodozji na okupowanym Krymie - oświadczył Sztab Generalny.

Kompleks służy do przeładunku ropy naftowej i produktów naftowych z cystern kolejowych na statki morskie i z powrotem, a także do transportu drogowego. "Jest on zaangażowany w zaopatrzenie armii okupacyjnej rosyjskiego agresora. W wyniku udanego trafienia na terenie obiektu odnotowano rozległy pożar" - napisano w komunikacie.

Na Krymie odnotowano także trafienie w skład amunicji oddzielnego batalionu zaopatrzenia 18. armii Federacji Rosyjskiej. Wyniki uderzenia są weryfikowane.

Decyzja MSZ ws. powrotu Polaków Wydarzenia 24