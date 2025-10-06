Ukraińcy zadali wrogowi cios. Fabryka amunicji w ogniu
Ukraińcy uderzyli w dwa ważne dla Rosji cele - zakład jednego z największych producentów materiałów wybuchowych oraz terminal naftowy na Krymie. Oba ataki wywołały poważne pożary.
W skrócie
- Siły ukraińskie przeprowadziły ataki na rosyjską fabrykę materiałów wybuchowych niedaleko Moskwy oraz terminal naftowy na Krymie.
- Ataki wywołały poważne pożary i eksplozje, szczególnie w zakładzie produkującym różne typy amunicji.
- Na Krymie uszkodzono także skład amunicji armii rosyjskiej, a skutki tego uderzenia są w trakcie weryfikacji.
W nocy z niedzieli na poniedziałek siły ukraińskie zaatakowały infrastrukturę rosyjskiego państwowego zakładu im. J. M. Swierdłowa.
To jeden z największych producentów materiałów wybuchowych w Rosji - czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.
Rosja. Fabryka materiałów wybuchowych zaatakowana
Zakład znajduje się ok. 400 km odMoskwy. Ukraiński sztab podkreśla, że można w nim produkować praktycznie wszystkie typy amunicji - pociski lotnicze i artyleryjskie, bomby lotnicze, głowice kumulacyjne do kierowanych pocisków przeciwpancernych, ładunki dla wojsk inżynieryjnych i głowice dla systemów rakietowych przeciwlotniczych.
W okolicy uderzenia zarejestrowano liczne eksplozje i pożary.
Rosja. Atak na terminal naftowy
Tej samej nocy Ukraińcy uderzyli także w terminal naftowy w Teodozji na okupowanym Krymie - oświadczył Sztab Generalny.
Kompleks służy do przeładunku ropy naftowej i produktów naftowych z cystern kolejowych na statki morskie i z powrotem, a także do transportu drogowego. "Jest on zaangażowany w zaopatrzenie armii okupacyjnej rosyjskiego agresora. W wyniku udanego trafienia na terenie obiektu odnotowano rozległy pożar" - napisano w komunikacie.
Na Krymie odnotowano także trafienie w skład amunicji oddzielnego batalionu zaopatrzenia 18. armii Federacji Rosyjskiej. Wyniki uderzenia są weryfikowane.