Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Ukraińcy zadali wrogowi cios. Fabryka amunicji w ogniu

Anna Nicz

Anna Nicz

Ukraińcy uderzyli w dwa ważne dla Rosji cele - zakład jednego z największych producentów materiałów wybuchowych oraz terminal naftowy na Krymie. Oba ataki wywołały poważne pożary.

Ukraińskie ataki wywołały pożary
Ukraińskie ataki wywołały pożaryfacebook.com/GeneralStaff.ua/ IRYNA RYBAKOVA/AFPEast News

W skrócie

  • Siły ukraińskie przeprowadziły ataki na rosyjską fabrykę materiałów wybuchowych niedaleko Moskwy oraz terminal naftowy na Krymie.
  • Ataki wywołały poważne pożary i eksplozje, szczególnie w zakładzie produkującym różne typy amunicji.
  • Na Krymie uszkodzono także skład amunicji armii rosyjskiej, a skutki tego uderzenia są w trakcie weryfikacji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W nocy z niedzieli na poniedziałek siły ukraińskie zaatakowały infrastrukturę rosyjskiego państwowego zakładu im. J. M. Swierdłowa.

To jeden z największych producentów materiałów wybuchowych w Rosji - czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosja. Fabryka materiałów wybuchowych zaatakowana

Zakład znajduje się ok. 400 km odMoskwy. Ukraiński sztab podkreśla, że można w nim produkować praktycznie wszystkie typy amunicji - pociski lotnicze i artyleryjskie, bomby lotnicze, głowice kumulacyjne do kierowanych pocisków przeciwpancernych, ładunki dla wojsk inżynieryjnych i głowice dla systemów rakietowych przeciwlotniczych.

Zobacz również:

Czteroosobowa rodzina zginęła w rosyjskim ataku na Lwów
Ukraina - Rosja

Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Lwów. Zginęła cała rodzina

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    W okolicy uderzenia zarejestrowano liczne eksplozje i pożary.

    Rosja. Atak na terminal naftowy

    Tej samej nocy Ukraińcy uderzyli także w terminal naftowy w Teodozji na okupowanym Krymie - oświadczył Sztab Generalny.

    Kompleks służy do przeładunku ropy naftowej i produktów naftowych z cystern kolejowych na statki morskie i z powrotem, a także do transportu drogowego. "Jest on zaangażowany w zaopatrzenie armii okupacyjnej rosyjskiego agresora. W wyniku udanego trafienia na terenie obiektu odnotowano rozległy pożar" - napisano w komunikacie.

    Na Krymie odnotowano także trafienie w skład amunicji oddzielnego batalionu zaopatrzenia 18. armii Federacji Rosyjskiej. Wyniki uderzenia są weryfikowane.

    Zobacz również:

    Ukraińcy zaatakowali fabrykę w Penzy
    Ukraina - Rosja

    Ukraińcy uderzają w głębi Rosji. Potężne wybuchy w fabryce wojskowej

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski
    Decyzja MSZ ws. powrotu PolakówWydarzenia 24

    Najnowsze