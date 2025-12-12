W skrócie Na drodze krajowej nr 92 doszło do kolizji z udziałem prokuratora, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Badanie krwi potwierdziło, że prokurator był nietrzeźwy. Został zatrzymany.

Trwają dalsze czynności procesowe, a wobec sprawcy mają zostać wyciągnięte konsekwencje.

O sprawie jako pierwsi poinformowali dziennikarze RMF FM. Jak potwierdziła Interia, do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 17. Prokuratura Okręgowa w Koninie przekazała w komunikacie, że kolizja wydarzyła się w miejscu, gdzie odbywało się ręczne sterowanie ruchem. Samochód marki Peugeot zatrzymał się zgodnie z nadanym sygnałem, natomiast jadąca za nim Toyota nie wyhamowała i uderzyła w tył pojazdu.

Żaden uczestnik zdarzenia nie odniósł obrażeń. Kierowca peugeota został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, które wykazało, że był trzeźwy. Poddania się badaniu odmówił natomiast drugi mężczyzna.

Kolizja z udziałem prokuratora. "Znajdował się w stanie nietrzeźwości"

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kole po przybyciu na miejsce zorientowali się, że kierowcą pojazdu marki Toyota, a zarazem sprawcą kolizji, był prokurator z Prokuratury Rejonowej w Kole. - Jego zachowanie wskazywało na to, że mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Została pobrana krew do badań - poinformował Interię asp. sztab. Daniel Boła, rzecznik prasowy KPP w Kole.

- Mamy wyniki, które które potwierdzają, że znajdował się w stanie nietrzeźwości -potwierdziła naszemu portalowi prok. Sylwia Lewandowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koninie, nie wskazując na dokładny wynik badania.

Prok. Lewandowska poinformowała, że prokurator został zatrzymany i "będzie przekazywany do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej". - Policjanci pod nadzorem prokuratury pracowali całą noc nad tą sprawą. Wobec prokuratora zostaną wyciągnięte konsekwencje - zapewniła, wskazując, że obecnie trwają dalsze czynności procesowe w sprawie.

