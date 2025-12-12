"Polityczny WF": Deal jak w banku. Glapiński dogada się z Tuskiem?
Mieli wyprowadzać go z siedziby NBP, a ostatecznie rządzący pójdą z nim na układ? W nowym "Politycznym WF-ie" wiele o Adamie Glapińskim, o którym wiewiórki z banku centralnego mówią, iż chciałby porozumieć się z Donaldem Tuskiem. W tle jest konflikt, jaki rozgorzał wewnątrz tej strategicznej instytucji, jak i rok 2026, gdy skończy się kadencja prawej ręki prezesa NBP. A w życiu i polityce wiadomo - chodzi również o pieniądze. Także te, jakie mogą zarobić sprzyjające PiS-owi media.
Piotr Witwicki i Marcin Fijołek analizują też sytuację w Koalicji 15 Października. Rząd dobiegł do półmetka, a jego część składowa - Polska 2050 - wkrótce wybierze nowego przewodniczącego. Co jednak bardziej martwi tę partię: kto będzie nią kierował, czy fakt, iż Donald Tusk najpewniej nie da jej funkcji wicepremiera?
W podcaście Interii również o tym, jaki trik wobec Korony Grzegorza Brauna mogłoby zastosować PiS, kto może zostać "Jarosławem Kaczyńskim lewicy", który minister jest dziś punktem odniesienia w polskiej polityce i dlaczego resort cyfryzacji wydaje się dziś "niewykorzystany".
Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF"!
"Polityczny WF" - podcast commentary co tydzień w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach streamingowych: YouTube, Spotify oraz Podcasty Apple. Zapraszamy też na nasz kanał na WhatsAppie!
A w Polsat News i na polsatnews.pl "Polityczny WF z gościem". W najbliższym odcinku rozmowa Łukasza Szpyrki (Interia) oraz Marcina Fijołka (Polsat News) z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Zapraszamy w niedzielę o 11:00!