"Polityczny WF": Deal jak w banku. Glapiński dogada się z Tuskiem?

Mieli wyprowadzać go z siedziby NBP, a ostatecznie rządzący pójdą z nim na układ? W nowym "Politycznym WF-ie" wiele o Adamie Glapińskim, o którym wiewiórki z banku centralnego mówią, iż chciałby porozumieć się z Donaldem Tuskiem. W tle jest konflikt, jaki rozgorzał wewnątrz tej strategicznej instytucji, jak i rok 2026, gdy skończy się kadencja prawej ręki prezesa NBP. A w życiu i polityce wiadomo - chodzi również o pieniądze. Także te, jakie mogą zarobić sprzyjające PiS-owi media.