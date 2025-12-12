W skrócie Politycy spierają się o to, czy prezydent był odpowiednio informowany o planach przekazania MiG-ów Ukrainie.

Borys Budka sugeruje, że temat MiG-ów miał przykryć inne kontrowersje związane z Pałacem Prezydenckim.

Kancelaria prezydenta i rząd przerzucają się oskarżeniami o brak szczegółowych informacji i odpowiedniej komunikacji.

- Mam wrażenie, że Karol Nawrocki chciał przykryć wpadkę, która zdarzyła się jego pracownikom i mówienie o zasadniczej służbie wojskowej i powrocie do zasadniczej służby wojskowej. Któryś z doradców czy ministrów powiedział o tym, więc wymyślili, że będą przykrywać - stwierdził Borys Budka na na antenie Polsat News.

Zdaniem europosła KO "przykrywanie" miałoby polegać właśnie na podnoszeniu sprawy przekazania samolotów. Politycy rządu i kancelarii prezydenta przerzucają się oskarżeniami odnośnie niepoinformowania głowy państwa o sprawie.

Urzędnicy prezydenta konsekwentnie utrzymują, że nie mieli wystarczających informacji. Temat w piątek rano skomentował szef kancelarii prezydenta.

- Mogę powiedzieć jedno. W ramach materiałów niejawnych, które są dostarczane do kancelarii, takich informacji nie było - podkreślił Zbigniew Bogucki na antenie radia Wnet.

Spór o MiG-i. Prezydent kontra rząd

O temacie MiG-ów w środę poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier i szef MON zaznaczył, że myśliwcom produkcji radzieckiej kończą się resursy. Samoloty nie będą mogły uczestniczyć w działaniach operacyjnych. W zamian za samoloty Polska chce uzyskać od Ukrainy zdolności i technologie w zakresie dronów.

Następnie do sprawy odniósł się prezydent, który stwierdził, że "musiało się wkraść jakieś nieporozumienie" i informacji o możliwości przekazania MiG-ów nie miał.

Ta wypowiedź otworzyła serię wzajemnych oskarżeń urzędników obu stron. Kosiniak-Kamysz oświadczył, że temat myśliwców był poruszany na posiedzeniach rządowego komitetu bezpieczeństwa.

Konflikt Nawrockiego z rządem. BBN odpowiada ministerstwu

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk doprecyzowywał, że prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było dwukrotnie informowane o możliwości donacji MiG-ów. Polityk dodał, że resort obrony dysponuje protokołami z wypowiedziami i listą obecności na posiedzeniu komitetu.

W odpowiedzi BBN oświadczyło, że prezydent nie był "szczegółowo informowany". "Dyskusje Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów, pozbawione konkretów w zakresie skali donacji, warunków i daty przekazania maszyn oraz liczby samolotów, a tym bardziej posty w mediach społecznościowych, zapowiadające decyzję w tej sprawie umieszczane kilkadziesiąt godzin temu, nie są formą rzetelnego informowania Głowy Państwa" - czytamy w komunikacie prezydenckiego biura.

