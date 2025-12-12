Będzie kolejna wymiana więźniów politycznych? "Delegacja USA w Mińsku"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Do Mińska przybyła delegacja USA ze specjalnym wysłannikiem amerykańskiego prezydenta Johnem Coale'm na czele - przekazał Paweł Łatuszka. Białoruski opozycjonista zaznaczył, że rozmowy dotyczą uwolnienia kolejnych więźniów politycznych. "Czekamy na potwierdzenie uwolnienia zakładników reżimu" - dodał Łatuszka.

Mężczyzna w garniturze siedzący przy stole, z uniesioną głową, w tle fragment czerwonej flagi oraz dwa mikrofony.
Będzie kolejna wymiana więźniów na Białorusi? Media: Do Mińska przybyła delegacja USANatalia KolesnikovaAFP

W skrócie

  • Według kilku źródeł delegacja USA na czele z Johnem Coale'em przybyła do Mińska.
  • Paweł Łatuszka podkreśla, że negocjacje dotyczą uwolnienia kolejnych zakładników reżimu oraz zaprzestania represji przez Łukaszenkę.
  • Poprzednia wizyta amerykańskiej delegacji we wrześniu doprowadziła już do uwolnienia 51 więźniów politycznych, w tym obywateli Polski.
Paweł Łatuszka, wiceprzewodniczący białoruskiego opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego przekazał, że według wielu źródeł do Mińska przybyła delegacja Stanów Zjednoczonych.

Przewodniczy jej specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, John Coale. Tematem rozmów z białoruskimi władzami ma być kwestia uwolnienia kolejnych więźniów politycznych.

Białoruś. Delegacja USA przybyła do Mińska. Media wskazują na rozmowy ws. wymiany więźniów

Paweł Łatuszka dodał we wpisie, że czekają na potwierdzenie doniesień i wiadomości dotyczące uwolnienia zakładników reżimu.

"Jeśli Łukaszenka chce zawrzeć porozumienie z prezydentem Trumpem, musi kontynuować uwalnianie - i ostatecznie uwolnić - wszystkich więźniów politycznych oraz położyć kres wszelkim represjom" - podkreślił białoruski opozycjonista.

    Łatuszka dodał też, że od 11 września "dyktator uwolnił cztery razy mniej więźniów politycznych niż liczba nowych osób, które zostały uznane za takowych więźniów".

    Uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi. Poprzednie spotkanie odbyło się we wrześniu

    Obecność amerykańskiej delegacji w Mińsku i przeprowadzenie rozmów potwierdził także białoruski opozycyjny portal Nasza Niwa, który poinformował, że negocjacje amerykańskiej delegacji z Łukaszenką zorganizowano już w czwartek.

    Poprzednia wizyta delegacji ze Stanów Zjednoczonych, również kierowanej przez Johna Coale'a, odbyła się we wrześniu i doprowadziła do uwolnienia 51 więźniów politycznych, w tym dwóch obywateli Polski.

    Zjednoczonym Gabinetem Przejściowym kieruje liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

