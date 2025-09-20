Do ataków doszło w nocy z piątku na sobotę. Uczestniczyły w nich Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy, we współdziałaniu z innymi komponentami Sił Obronnych, które "uderzyły w strategiczne obiekty paliwowe na terytorium Rosji" - poinformowało ukraińskie dowództwo.

Celem ataku była rafineria w Saratowie w południowo-wschodniej części europejskiej Rosji. Odpowiada za ok. 2,54 proc. całkowitej przeróbki ropy w Rosji, czyli ponad 7 mln ton rocznie. "W rejonie celu potwierdzono eksplozje i rozległy pożar. Ostateczne rezultaty uderzenia są ustalane" - przekazano w komunikacie.

Ukraina uderza w strategiczne cele w głębi Rosji

Ukraińcy zaatakowali także rafinerię w mieście Nowokujbyszewsk, w obwodzie samarskim na południowym wschodzie europejskiej części Rosji. Zakład ten przetwarza ponad 8,8 mln ton ropy rocznie. Tam również odnotowano eksplozje i pożary.

Celem kolejnego ataku była stacja pompowania ropy "Samara", położona ok. 25 km na wschód od miasta Samara. Stacja ta służy do mieszania ropy wysoko- i niskosiarkowej w celu uzyskania eksportowej mieszanki Urals, która stanowi do 50 proc. rosyjskiego eksportu ropy.

Ukraina: Chcemy osłabić potencjał wojskowy Rosji

"Wszystkie trafione obiekty są wykorzystywane do zabezpieczania rosyjskich sił zbrojnych. Siły Obrony Ukrainy systematycznie realizują działania mające na celu obniżenie wojskowo-ekonomicznego potencjału państwa agresora" - podkreślono w oświadczeniu Sztabu Generalnego Ukrainy.

"W szczególności chodzi o ograniczenie możliwości logistycznych Rosji w sektorze naftowym i zakłócanie systemów zaopatrywania jej armii w paliwa i smary" - dodano.

