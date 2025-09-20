Nocne eksplozje w Rosji. Ukraińskie drony uderzyły w kluczowe rafinerie
Ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie rafinerie ropy naftowej w Saratowie i Nowokujbyszewsku oraz w stację pomp w Samarze. To obiekty kluczowe dla rosyjskiej armii - poinformował Sztab Generalny Ukrainy.
Do ataków doszło w nocy z piątku na sobotę. Uczestniczyły w nich Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy, we współdziałaniu z innymi komponentami Sił Obronnych, które "uderzyły w strategiczne obiekty paliwowe na terytorium Rosji" - poinformowało ukraińskie dowództwo.
Celem ataku była rafineria w Saratowie w południowo-wschodniej części europejskiej Rosji. Odpowiada za ok. 2,54 proc. całkowitej przeróbki ropy w Rosji, czyli ponad 7 mln ton rocznie. "W rejonie celu potwierdzono eksplozje i rozległy pożar. Ostateczne rezultaty uderzenia są ustalane" - przekazano w komunikacie.
Ukraina uderza w strategiczne cele w głębi Rosji
Ukraińcy zaatakowali także rafinerię w mieście Nowokujbyszewsk, w obwodzie samarskim na południowym wschodzie europejskiej części Rosji. Zakład ten przetwarza ponad 8,8 mln ton ropy rocznie. Tam również odnotowano eksplozje i pożary.
Celem kolejnego ataku była stacja pompowania ropy "Samara", położona ok. 25 km na wschód od miasta Samara. Stacja ta służy do mieszania ropy wysoko- i niskosiarkowej w celu uzyskania eksportowej mieszanki Urals, która stanowi do 50 proc. rosyjskiego eksportu ropy.
Ukraina: Chcemy osłabić potencjał wojskowy Rosji
"Wszystkie trafione obiekty są wykorzystywane do zabezpieczania rosyjskich sił zbrojnych. Siły Obrony Ukrainy systematycznie realizują działania mające na celu obniżenie wojskowo-ekonomicznego potencjału państwa agresora" - podkreślono w oświadczeniu Sztabu Generalnego Ukrainy.
"W szczególności chodzi o ograniczenie możliwości logistycznych Rosji w sektorze naftowym i zakłócanie systemów zaopatrywania jej armii w paliwa i smary" - dodano.