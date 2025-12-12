W skrócie USA zwiększają presję na prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro poprzez rozszerzenie sankcji i zajmowanie tankowców transportujących wenezuelską ropę.

Donald Trump zapowiada kolejne działania wobec podejrzanych celów na lądzie oraz krytykuje reżim Maduro, uznając go za nielegalny i skorumpowany.

Nicolas Maduro odpowiada ostrymi słowami, oskarżając Stany Zjednoczone o piractwo i deklaruje obronę suwerenności swojego kraju.

Jak opisuje "The Guardian" Donald Trump zwiększa presję na prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Prezydent USA rozszerza sankcje i grozi nowymi atakami na cele lądowe.

W czwartek wieczorem USA nałożyły sankcje na kolejnych członków rodziny Maduro. Chodzi o trzech siostrzeńców żony wenezuelskiego przywódcy, Cilii Flores.

Na liście umieszczono także sześć tankowców, które - jak utrzymuje Waszyngton - transportowały wenezuelską ropę.

Amerykanie ocenili, że jednostki te dopuszczają się nieuczciwych i niebezpiecznych praktyk żeglugowych oraz finansowania "skorumpowanego reżimu Maduro, który oparty jest na 'narkoterroryzmie'".

Konflikt eskaluje. USA rozszerzają sankcje, Maduro odpowiada

Tankowce, które są celem USA, pływały pod trzema banderami. Cztery z nich pod banderą Panamy, a pozostałe dwa pod banderą Wysp Cooka i Hongkongu.

Również w czwartek wieczorem Trump powtarzał swoje groźby, zapowiadając, że USA wkrótce zaczną atakować podejrzane cele także na lądzie.

Dziennikarze przypominają, że niedługo wcześniej, w środę, amerykańskie służby u wybrzeży Wenezueli przejęły tankowiec Skipper, który miał transportować ropę naftową z Iranu i Wenezueli, która objęta jest sankcjami.

Z działaniami USA pogodzić nie może się przywódca Wenezueli, którego Waszyngton nie uznaje za legalnego prezydenta tego kraju.

- Porwali załogę, ukradli statek - komentował Nicolas Maduro. - Rozpoczęli nową erę, erę przestępczego piractwa na Karaibach - mówił. Podkreślił, że jego rząd będzie "bronić swojej suwerenności, zasobów naturalnych i narodowej godności".

Napięcia na linii USA-Wenezuela. Groźby Donalda Trumpa

Na linii USA-Wenezuela od miesięcy narasta napięcie. Amerykanie wokół Wenezueli zaczęli gromadzić znaczne siły militarne i atakować statki, na których mają być transportowane narkotyki. Donald Trump kilkukrotnie groził atakiem także na lądzie, wskazując, że tego wymagać może walka jego kraju z przemytnikami zabronionych substancji.

Amerykanie żądają od reżimu Maduro, by ten ustąpił. Uważają bowiem, że głosowanie w 2024 roku w tym kraju zostało sfałszowane.

Donald Trump powiedział w wywiadzie dla Politico, że dni przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro "są policzone".

Źródła: "The Guardian", Reuters

