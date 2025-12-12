W skrócie Ponad 180 cudzoziemców przekroczyło polsko-białoruską granicę tunelem wykopanym pod linią granicy.

Straż Graniczna, wraz z innymi służbami, zatrzymała ponad 130 osób i prowadzi dalsze poszukiwania.

Wśród zatrzymanych dominują obywatele Afganistanu i Pakistanu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Funkcjonariusze ujawnili tunel pod linią granicy w okolicach Narewki na Podlasiu.

Tunel miał kilkadziesiąt metrów długości i był wysoki na 1,5 metra. Wejście po białoruskiej stronie było ukryte w lesie i oddalone o około 50 metrów od granicy. Wyjście po polskiej stronie znajdowało się 10 metrów od zapory.

Cudzoziemców po przejściu tunelem wykryto dzięki systemom elektronicznym. "W wyniku podjętych natychmiastowo działań ujęto do tej pory ponad 130 osób, trwają poszukiwania pozostałych sprawców nielegalnego przekroczenia granicy" - zapewnia SG w oświadczeniu.

Obława służb na granicy. Zatrzymano część cudzoziemców

Oprócz pograniczników w obławie uczestniczą żołnierze i funkcjonariusze policji. W akcji biorą też udział psy tropiące.

Wśród ujętych cudzoziemców byli głównie obywatele Afganistanu i Pakistanu, pozostali to m.in. obywatele Indii, Nepalu i Bangladeszu - wskazuje Straż Graniczna w komunikacie.

SG wyjaśnia również, że to czwarty podkop ujawniony w tym roku pod granicą polsko-białoruską. Straż Graniczna zaznacza, że dzięki fizycznym i elektronicznym zabezpieczeniom możliwa jest natychmiastowa reakcji w przypadku naruszenia granicy.

Chwila spokoju i powrót presji migracyjnej

Presja migracyjna na wschodniej granicy wróciła po krótkim okresie, kiedy na początku grudnia regularne raporty Straży Granicznej wskazywały na dni, w których nie odnotowywano żadnych prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią.

W połowie listopada Polska zdecydowała się otworzyć kolejne przejścia na granicy ze wschodnim sąsiadem. Przywrócono ruch na przejściach Kuźnica Białostocka-Bruzgi i Bobrowniki-Bierestowica.

"Dokonał autorefleksji". Czarnek o Morawieckim Polsat News Polsat News