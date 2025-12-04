W skrócie Ukraina zarzuca Rosji, że deportuje ukraińskie dzieci do Korei Północnej.

Dzieci mają być poddawane rusyfikacji, militaryzacji i przymusowemu "leczeniu psychiatrycznemu".

Niektóre dzieci trafiają do ośrodków resocjalizacyjnych lub powoływane są do wojska.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według Regionalnego Centrum Praw Człowieka, w Rosji działa 165 obozów, w których ukraińskie dzieci poddawane są militaryzacji i rusyfikacji. Obozy takie funkcjonują też na ukraińskich terenach okupowanych, na Białorusi oraz w Korei Północnej.

Raszewska oznajmiła, że do KRLD wysłano, na przykład, 12-letniego Miszę z obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy oraz 16-letnią Lizę z Symferopola na Krymie. W Korei Północnej uczono je "niszczyć japońskich militarystów" i organizowano spotkania z północnokoreańskimi weteranami, którzy w 1968 r. zaatakowali amerykański okręt Pueblo, zabijając i raniąc dziewięciu żołnierzy amerykańskich.

Rosja wysyła ukraińskie dzieci do Korei Północnej. Są umieszczane w "ośrodkach resocjalizacyjnych"

Dzieci opierające się rusyfikacji uznawane są za pozostające pod wpływem "destrukcyjnej ideologii" - powiadomiła Raszewska, według której w 2024 r. 87 takich dzieci umieszczono w ośrodkach "resocjalizacyjnych", a 76 - w placówkach psychiatrycznych w celu poddania przymusowemu leczeniu.

Oprócz tego chłopców w wieku poborowym powołuje się do wojska. "Końcowy cel jest jasny - zmusić Ukraińców do zabijania się nawzajem" - zaalarmowała Raszewska.

Władze Ukrainy informowały, że Rosjanie nielegalnie, wbrew konwencjom genewskim, deportowali lub przymusowo przesiedlili z jej terytorium ponad 19,5 tys. dzieci do Rosji i Białorusi. Finansowane przez władze badania wskazywały na to, że liczba deportowanych dzieci może być bliższa 35 tys. - podała agencja Reutera.

Dziura w budżecie NFZ. Skąd wziąć pieniądze? Polsat News