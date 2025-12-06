Zgłoszenie o zdarzeniu sosnowiecka policja otrzymała w sobotę przed godziną 5.

Do wypadku doszło w Sosnowcu na drodze krajowej nr 94 w kierunku Katowic, przy zjeździe na ul. Będzińską. W wyniku zdarzenia życie straciła 70-letnia kobieta.

Czarny Alert Drogowy. Śmiertelny wypadek na DK94 w Sosnowcu

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kobieta została najprawdopodobniej potrącona przez samochód. Pomimo podjętej akcji ratunkowej zmarła. Jej obrażenia okazały się śmiertelne.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady i dowody oraz prowadzili intensywne czynności mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia.

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu apeluje do wszystkich świadków wypadku lub kierowców, którzy w tym czasie przejeżdżali DK94, o kontakt pod numerem telefonu 47 852 12 00.

Jak podkreślają funkcjonariusze, każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla wyjaśnienia okoliczności tragedii.

