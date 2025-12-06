Tragedia w Sosnowcu, znaleźli ciało starszej kobiety. Apel policji

Ciało 70-letniej kobiety odnalazła policja w Sosnowcu w sobotę nad ranem. Zgłoszenie funkcjonariusze otrzymali o godz. 5. Seniorka została najprawdopodobniej potrącona przez samochód. Policja apeluje do ewentualnych świadków o pilną pomoc.

Oświetlona policyjna radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi stoi na mokrej jezdni, kilku funkcjonariuszy pracuje na miejscu zdarzenia drogowego, dalsza część drogi jest zabezpieczona przez służby, w tle widoczne światła innych pojazdów.
Sosnowiec. Ciało kobiety leżało na drodze. Policja apeluje o pomoc

Zgłoszenie o zdarzeniu sosnowiecka policja otrzymała w sobotę przed godziną 5.

Do wypadku doszło w Sosnowcu na drodze krajowej nr 94 w kierunku Katowic, przy zjeździe na ul. Będzińską. W wyniku zdarzenia życie straciła 70-letnia kobieta.

Czarny Alert Drogowy. Śmiertelny wypadek na DK94 w Sosnowcu

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kobieta została najprawdopodobniej potrącona przez samochód. Pomimo podjętej akcji ratunkowej zmarła. Jej obrażenia okazały się śmiertelne.

    Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady i dowody oraz prowadzili intensywne czynności mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia.

    Komenda Miejska Policji w Sosnowcu apeluje do wszystkich świadków wypadku lub kierowców, którzy w tym czasie przejeżdżali DK94, o kontakt pod numerem telefonu 47 852 12 00.

    Jak podkreślają funkcjonariusze, każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla wyjaśnienia okoliczności tragedii.

