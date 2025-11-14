W skrócie Żołnierze z Korei Północnej odgrywają kluczową rolę w rozminowywaniu obwodu kurskiego, wspierając Rosjan.

Wcześniej północnokoreańskie siły pomogły Rosji odeprzeć atak ukraiński i przełączyć kontrolę nad tym terytorium.

Rosyjskie władze i media publicznie dziękują Koreańczykom, a współpraca militarna obu krajów ma się rozwijać.

Oba kraje zawarły w listopadzie ubiegłego roku pakt o partnerstwie, który zawiera klauzulę o wzajemnej obronie. W związku z tym porozumieniem, Korea Północna wysłała w zeszłym roku ok. 14 tys. żołnierzy, aby walczyli u boku Rosjan w Kursku. Według południowokoreańskich, ukraińskich i zachodnich źródeł, śmierć poniosło ponad 6 tys. z nich.

Pozostali północnokoreańscy żołnierze nadal pomagają Rosjanom walczyć w obwodzie kurskim. Siły ukraińskie przekroczyły granicę tego terytorium w sierpniu 2024 roku i przez wiele miesięcy utrzymywały kontrolę nad znaczną częścią tych ziem.

Rosyjski przywódcaWładimir Putin powiedział w kwietniu, że z pomocą Korei Północnej udało się wyprzeć Ukraińców z obwodu kurskiego. Zdaniem Ministerstwa Obrony Rosji ukraińscy żołnierze mieli niedawno próbować ponownie wkroczyć na to terytorium.

Żołnierze z Korei Północnej na wojnie w Ukrainie. Rozminowują obwód kurski

Odparcie tych działań przez Moskwę było możliwe dzięki pomocy z Korei Północnej. Teraz ci żołnierze biorą udział w rozminowywaniu obwodu kurskiego. Na nagraniu, do którego dotarła agencja Reutera, widać, że przekazywane są im różnego rodzaju urządzenia do wykrywania min. Biorą także udział w ćwiczeniach i śpiewają pieśni patriotyczne.

Rosyjska gazeta "Krasnaja Zwiezda" poinformowała, że rosyjscy i północnokoreańscy żołnierze mają do czynienia z "niewidzianym wcześniej zagęszczeniem" min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych, pozostawionych przez siły ukraińskie w Kursku. Zdaniem medium wiele z tych urządzeń zostało wyprodukowanych przez państwa NATO.

Wojna w Ukrainie. Korea Północna wysłała żołnierzy na front, Rosjanie dziękują

Kim Dzong Un zadeklarował w zeszłym miesiącu, że współpraca wojskowa pomiędzy Rosją a Koreą Północną będzie się dalej rozwijać. Północnokoreańscy żołnierze są także chwaleni przez stronę rosyjską. Przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin oświadczył we wrześniu, że Rosjanie nigdy nie zapomną "pomocy bratniego narodu koreańskiego w wyzwoleniu obwodu kurskiego".

- Dziękujemy koreańskim żołnierzom, którzy wraz z naszymi żołnierzami i oficerami wyzwolili obwód kurski od najeźdźców - powiedział.

Podobną narrację przyjął rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Przekazał on dziennikarzom, że Moskwa jest wdzięczna za "bezinteresowną, heroiczną pomoc" żołnierzy z Korei Północnej.

- Nigdy nie zapomnimy tej pomocy. Prace te są kontynuowane. Jest to niebezpieczne i trudne, ale nasi koreańscy przyjaciele naprawdę nam pomagają i bardzo to doceniamy - dodał.

Źródło: Reuters

