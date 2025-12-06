"Przelała się czara goryczy". Reagują na decyzję watykańskiej komisji

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Watykańska komisja, powołana jeszcze przez papieża Franciszka, nie zezwoliła na dopuszczenie kobiet do pełnienia posługi diakonów. W liście skierowanym do Leona XIV napisano, że ​​badania historyczne i teologiczne "wykluczają taką możliwość". "To decyzja, która zaszkodzi Kościołowi na całym świecie" - słychać z Konferencji ds. Święceń Kapłańskich Kobiet.

Kapłan w stroju liturgicznym trzymający kartkę papieru, stojący na tle panoramy Watykanu z wyraźnie widoczną Bazyliką św. Piotra.
Leon XIV otrzymał list z decyzją watykańskiej komisji, którą powołał jeszcze papież FranciszekABACA/Abaca/East News/Antonio MasielloGetty Images

W skrócie

  • Watykańska komisja nie zezwoliła na dopuszczenie kobiet do diakonatu, powołując się na badania historyczne i teologiczne.
  • Decyzja spotkała się z ostrą krytyką ze strony zwolenników święceń kobiet, którzy uważają decyzję za szkodzącą Kościołowi.
  • Komisja pozostawiła jednak otwartą furtkę do dalszej dyskusji na temat roli kobiet w Kościele.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Być może Kościół katolicki zezwoli kiedyś kobietom na pełnienie posługi diakonów. Jednak, jak orzekła watykańska komisja, ten moment jeszcze nie nadszedł" - informuje amerykański dziennik "USA Today".

Papież Leon XIV otrzymał list. "Wykluczamy taką możliwość"

Watykańska komisja - utworzona w 2020 roku za pontyfikatu papieża Franciszka, której zadaniem było rozważenie tej kwestii - stwierdziła w liście skierowanym do Leona XIV, że badania historyczne i teologiczne "wykluczają możliwość" dopuszczenia kobiet do diakonatu.

"W świetle Pisma Świętego, tradycji i nauczania Kościoła ocena ta jest mocna, choć na razie nie pozwala na sformułowanie ostatecznego osądu" - czytamy..

Diakoni to duchowni posiadający święcenia kapłańskie, uprawnieni do udzielania ślubów, pogrzebów i chrztów - nie mogą jednak odprawiać mszy świętej. Diakonat to najniższy z trzech stopni święceń, obok prezbiteratu (kapłaństwa) i episkopatu (biskupstwa).

Obecnie tę funkcję mogą pełnić żonaci mężczyźni, jednak według historyków w Kościele pierwotnym rolę tę sprawowały kobiety.

Zobacz również:

Komisja Episkopatu Polski o nowej podstawie programowej lekcji religii w szkołach
Polska

Lekcje religii będą wyglądały inaczej. Episkopat ogłosił zmiany

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

    Kobiety w Kościele katolickim. Debatę rozpoczął jeszcze Franciszek

    W 2016 roku papież Franciszek zapowiedział, że poprze powołanie komisji, która zbada możliwość pełnienia posługi diakonów przez kobiety. Temat ten wywołał spore poruszenie na Synodzie o synodalności w 2023 i 2024 roku. Wybór papieża Leona XIV wzbudził optymizm, że stanowisko Kościoła w tej sprawie może ulec zmianie.

    Kardynał Giuseppe Petrocchi, przewodniczący komisji, oznajmił, że sprawa jest "otwarta" i może zostać rozważona "po bardziej dogłębnej dyskusji". "Kwestie związane ze święceniami kobiet na diakonów pozostają otwarte na dalsze badania teologiczne i duszpasterskie" - oświadczył.

    Duchowny stwierdził, że biorąc pod uwagę fakt, iż kwestia ta wywołała podziały w Kościele, "podejście to powinno być wsparte coraz lepiej przygotowanymi, globalnymi badaniami, ukierunkowanymi z dalekowzroczną mądrością na eksplorację tych kościelnych horyzontów".

    Zobacz również:

    Zakonnice z klasztoru w Austrii nie odpuszczają. Jest list do Watykanu
    Świat

    Austriackie zakonnice nie składają broni. Oskarżają proboszcza, jest list do Watykanu

      "Decyzja, która zaszkodzi Kościołowi". Krytycy nie mają wątpliwości

      Decyzja watykańskiej komisji spotkała się z ostrą krytyką Konferencji ds. Święceń Kapłańskich Kobiet - grupy, która od dawna opowiada się za święceniami kobiet w Kościele katolickim.

      "Konferencja ds. Święceń Kapłańskich Kobiet jest zbulwersowana odmową Watykanu, by kobietom otworzyć drzwi, choćby szczelinę" - napisała w oświadczeniu Kate McElwee, dyrektorka wykonawcza grupy. "Nie łudźcie się: to decyzja, która zaszkodzi Kościołowi na całym świecie" - oceniła.

      "Niewielu będzie miało cierpliwość, by czekać na dalszą dyskusję sugerowaną przez komisję watykańską" - stwierdziła McElwee. Poddała w wątpliwość powagę rozważań, biorąc pod uwagę wykluczenie z dyskusji kobiet i zauważyła, że tylko ośmiu na dziesięciu członków głosowało w tej sprawie, co - jej zdaniem "jeszcze bardziej podważa, czy komisja działała w oparciu o głębokie konsultacje i odwagą, by reagować na znaki czasu".

      Petrocchi w swoim liście zauważył, że komisja była podzielona w równym stopniu w kwestii przedstawionego do rozpatrzenia oświadczenia, w którym stwierdzono, że "męskość Chrystusa, a zatem męskość tych, którzy przyjmują święcenia kapłańskie, nie jest przypadkowa, ale stanowi integralną część tożsamości sakramentalnej, zachowując boski porządek zbawienia w Chrystusie".

      McElwee powiedział, że sam fakt, iż komisja w ogóle rozważała takie oświadczenie, "jest głęboką i teologicznie nieuzasadnioną zniewagą". "Dla wielu kobiet będzie to ostatnia kropla, która przelała czarę goryczy" - oceniła.

      Źródło: "USA Today"

      Zobacz również:

      Papież Leon XIV interweniuje w sprawie Wenezueli (zdj. ilustracyjne)
      Świat

      Nowa wojna na horyzoncie. Papież Leon XIV z ważnym przesłaniem

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      "Wydarzenia": "Polska wymiera". Eksperci znów biją na alarmPolsat News

      Najnowsze