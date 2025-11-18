W skrócie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy udokumentowała, że podczas szturmu na Pokrowsk Rosjanie wykorzystali cywilów jako żywe tarcze.

Wśród pojmanych osób znalazł się mężczyzna, kobieta oraz 13-letnie dziecko, a sprawcy zmuszali ich do chodzenia przodem w trakcie przeszukiwania terenu.

SBU wszczęła postępowanie dotyczące zbrodni wojennej, a w okolicach Pokrowska rośnie liczba strat po stronie rosyjskiej.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) udokumentowała zbrodnię wojenną popełnioną przez Rosję - donosi agencja Unian. Z informacji przekazanych przez służbę prasową SBU wynika, że 10 listopada okupant podjął próbę szturmu na miasto Pokrowsk wykorzystując mieszkańców jako "żywe tarcze".

Rosja miała wykorzystywać cywilów jako "żywe tarcze"

Według doniesień podjęto próbę ataku na południowo wschodnie obrzeża Pokrowska. W trakcie bitwy Rosjanie mieli pojmać okolicznych mieszkańców - mężczyznę, kobietę i 13-letnie dziecko.

Grupa miała następnie otrzymać rozkaz, aby w razie kontaktu ogniowego wykorzystać cywilów jako osłonę.

"Okupanci zmuszali ofiary do chodzenia przodem w trakcie oczyszczania budynków w mieście. Takie działania rosyjskich grup okupacyjnych naruszają wymogi artykułu 28 Konwencji Genewskiej o ochronie osób cywilnych w czasie wojny i są kwalifikowane jako zbrodnia wojenna" - zauważa SBU.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła postępowanie karne na podstawie części pierwszej artykułu 248 Kodeksu karnego Ukrainy. Mowa o zbrodniach wojennych.

Obecnie prowadzone jest śledztwo, które ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz osób zaangażowanych w ten proceder. Wszystko po to, aby postawić sprawców przed sądem.

Pokrowsk. Rosną straty po stronie Rosji

Dodajmy, że wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy informowały, że Rosja próbuje dotrzeć do miejscowości Hryszyne na północny zachód od Pokrowska. Zauważono również, że w samym Pokrowsku rośnie liczba ostrzałów i jednocześnie strat po stronie wroga.

Tymczasem szef Rady Rezerwistów Wojsko Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy Iwan Tymoczko oświadczył, że Kreml próbuje obsadzić Pokrowsk i Myrnohrad swoim personelem, aby potwierdzić obecność swoich wojsk w tych miastach. Agencja Unian podaje, że według niego Rosja "straciła kampanię informacyjną" na temat tych miast.

