Gierasimow informował w środę, że Rosja odbiła 86 proc. terytorium obwodu kurskiego, wcześniej zajmowanego przez Ukraińców. Do niewoli miało trafić 430 żołnierzy.

Dalej zakomunikował, że faktycznie działania Ukraińców polegają jedynie na ratowaniu życia żołnierzy. - Dowództwo wojskowe robi to, co powinno: ratuje życie naszych żołnierzy tak bardzo, jak to możliwe - przekazał Zełenski.