Karta przetargowa wymyka się Ukrainie z rąk. Rosja chwali się sukcesem

Rosja twierdzi, że jej żołnierzom rzekomo udało się zająć ponad 100 kilometrów kwadratowych terytorium obwodu kurskiego oraz 12 położonych tam miejscowości. Od kilku dni pojawiały się informacje o postępach okupantów na tym odcinku, co miało zmuszać Ukrainę do wycofania się z tego terenu. Obwód kurski to karta przetargowa Kijowa podczas ewentualnych rozmów pokojowych z Moskwą.