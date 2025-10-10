W skrócie Rosyjskie drony i rakiety zaatakowały Kijów, wywołując obrażenia u co najmniej dziewięciu osób i pożar wieżowca.

W regionie Zaporoża w ataku zginęło siedmioletnie dziecko, trzy osoby zostały ranne.

Ukraina ogłosiła stan alarmowy w całym kraju i zmaga się z przerwami w dostawach prądu oraz wody.

Dziennikarze AFP w Kijowie słyszeli w piątek kilka potężnych eksplozji i doświadczyli przerw w dostawach prądu w różnych dzielnicach miasta.

"Stolica kraju jest przedmiotem ataku balistycznych rakiet wroga i masowego ataku dronów bojowych" - poinformowały ukraińskie siły powietrzne, wzywając mieszkańców Kijowa do pozostania w schronach.

Burmistrz Witalij Kliczko przekazał, że siły rosyjskie zaatakowały "infrastrukturę krytyczną" i raniły co najmniej dziewięć osób, z których pięć trafiło do szpitala. Ukraińska agencja informacyjna Unian dodała, że spadające gruzy spowodowały pożar w wieżowcu w rejonie pieczerskim. Ratownikom udało się uratować 20 osób.

Wojna w Ukrainie. Kijów pogrążony w ciemności po rosyjskim ataku

"Lewy brzeg stolicy jest pozbawiony prądu. Istnieją również problemy z dostawami wody" - napisał Kliczko na Telegramie. Ukraińska minister energii Switłana Gryńczuk podkreśliła, że siły rosyjskie "wymierzają potężny cios" sieci energetycznej.

"Pracownicy energetyki podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zminimalizować negatywne skutki" - napisała Gryńczuk na Facebooku. "Gdy tylko warunki bezpieczeństwa na to pozwolą, pracownicy energetyki rozpoczną ustalanie skutków ataku i prace naprawcze" - dodała.

W obawie przed nadlatującym pociskiem hipersonicznym Kinzhal, który jest trudniejszy do wykrycia i przechwycenia, Ukraina ogłosiła w piątek stan alarmowy w całym kraju.

Ukraina-Rosja. Atak na Zaporoże, nie żyje siedmioletnie dziecko

Rosja przeprowadziła również co najmniej siedem nocnych ataków dronów na południowo-wschodni region Zaporoża, w wyniku których zginęło siedmioletnie dziecko, a co najmniej trzy osoby zostały ranne, jak poinformował Iwan Fedorow, szef regionalnej administracji wojskowej.

Wołodymyr Zełenski: Moskwa dąży do wywołania chaosu

W ostatnich tygodniach Kreml nasilił ataki lotnicze na ukraińskie obiekty energetyczne i systemy kolejowe, kontynuując strategię z ostatnich trzech zim, które pozbawiły ludzi ogrzewania.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w czwartek, że Moskwa dąży do "wywołania chaosu i wywarcia presji psychologicznej" poprzez niszczenie obiektów energetycznych i linii kolejowych.

Według Zełenskiego rosyjskie ataki w tym roku już nadwyrężyły ukraińską infrastrukturę gazową, a kolejne uderzenia mogą zmusić jego kraj do zwiększenia importu.

Ukraina zintensyfikowała również ataki dronami i rakietami na terytorium Rosji, co według Zełenskiego przynosi "rezultaty" i powoduje wzrost cen paliw w Rosji.

