W skrócie MSWiA ostrzega przed rosyjską dezinformacją dotyczącą rzekomego ataku Ukrainy na Polskę.

Resort podkreśla, że celem rosyjskiej propagandy jest osłabienie wsparcia dla Ukrainy ze strony Polski i NATO.

W związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony NATO rozpoczęło operację 'Wschodni Strażnik'.

MSWiA w mediach społecznościowych ostrzega przed akcją dezinformacyjną, którą prowadza rosyjskie służby.

Agenci Putina rozpowszechniają fake newsa, że "Ukraina zaatakuje Polskę, a wina spadnie na Rosję".

Akcja dezinformacyjna rosyjskich służb. MSWiA ostrzega

"Rosyjskie media, powołując się na informacje rosyjskich służb, ostrzegały Polskę i Rumunię przed rzekomą prowokacją przygotowywaną przez Kijów" - pisze MSWiA.

"Zastanów się: kto zyskałby na osłabieniu relacji na linii Kijów - Warszawa? Czy Ukraina, broniąca się przed Rosją, miałaby interes w ataku na Polskę - swój główny hub pomocy?" - podkreśla resort.

MSWiA zaznacza, że "analiza rozchodzenia się tej informacji wskazuje na planową operację informacyjną".

Ministerstwo dodaje, że kłamstwa Rosji się zmieniają, ale cel zawsze jest ten sam: "odcięcie Ukrainy od wsparcia Polski i krajów NATO".

Resort podkreśla, że najlepszą broną w walce z fake newsami jest krytyczne myślenie i weryfikacja źródeł informacji. "Bądźmy czujni na dezinformację" - zaapelowano.

Rosyjskie drony nad Polską. NATO uruchamia operację "Wschodni Strażnik"

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Pierwszy raz w najnowszej historii Polski Siły Powietrzne użyły uzbrojenia na terytorium kraju, by zestrzelić wrogie obiekty.

Początkowo informowano o 19 rosyjskich dronach, które przekroczyły granicę, następnie polskie władze przekazały, że było ich jednak 21. Część z bezzałogowców zestrzelono przy wsparciu sojuszników z NATO.

10 września Polska zwróciła się do Sojuszu Północnoatlantyckiego o uruchomienie art. 4, w ramach którego jeszcze tego samego dnia przeprowadzono konsultacje.

NATO zdecydowało o wzmocnieniu obecności sił i żołnierzy na wschodniej flance rozpoczynając operację "Wschodni Strażnik". Sprawę naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej poruszono również na specjalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

