Putin pochwalił europejskiego przywódcę. Spotkali się w cztery oczy

W skrócie Władimir Putin podczas spotkania w Pekinie pochwalił niezależną politykę zagraniczną Roberta Ficy i rządu Słowacji.

Prezydent Rosji skomentował także możliwe członkostwo Ukrainy w UE, twierdząc, że Rosja nie sprzeciwia się temu rozwiązaniu, jednak krytycznie odniósł się do relacji NATO z Ukrainą.

Putin może w najbliższym czasie spotkać się również z dyktatorem Korei Północnej Kim Dzong Unem - informują zagraniczne media.

W trakcie obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Pekinie przywódca Rosji Władimir Putin spotkał się z premierem Słowacji Robertem Ficą.

Jak donoszą zagraniczne media, Rosjanin pochwalił "niezależną pozycję" Słowacji w relacjach międzynarodowych. - Bardzo cenimy niezależną politykę zagraniczną, którą realizują pan i pański zespół, pański rząd - powiedział Putin, zwracając się w stronę Ficy.

Rosjanin nawiązał w ten sposób do dystansu, jaki słowacki rząd prezentuje wobec wojny w Ukrainie i m.in. jej akcesji do UE i NATO. Polityk wielokrotnie blokował unijne sankcje na Rosję, argumentują swoją decyzję tym, że obostrzenia uderzą w sektor energetyczny Słowacji. Fico nie godzi się także na militarną pomoc Kijowowi, kilka razy zdarzyło mu się także wymieniać z prezydentem Ukrainy ostre komentarze.

Dalej Władimir Putin odniósł się do potencjalnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Zdaniem przywódcy Rosja "nigdy się temu nie sprzeciwiała". - Jeśli chodzi o NATO, to jest inna kwestia - podkreślił.

Putin, odnosząc się do Słowacji, przekazał, że "Federacja Rosyjska pozostaje wiarygodnym dostawcą surowców energetycznych". Z kolei "specjalistami od horrorów" nazwał państwa NATO, które opowiadają przerażające historie o Rosji.

Rosjanin nawiązał przy tym do ostatniego szczytu na Alasce, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. - Istnieją opcje zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainy w przypadku zakończenia konfliktu. Wydaje mi się, że jest tu szansa na znalezienie konsensusu - dodał.

Oprócz spotkania ze słowackim premierem Putin może porozmawiać w cztery oczy z dyktatorem Korei Północnej Kim Dzong Unem. - Myślę, że spotkanie się odbędzie - przekazał mediom doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow.

Pekin. Spotkanie Xi-Kim-Putin może stać się faktem

Harmonogram wizyty Kima w Pekinie pozostaje tajemnicą. Krążą spekulacje na temat ewentualnego, bezprecedensowego spotkania Xi-Kim-Putin. Według agencji TASS przywódcy mogą spotkać się po paradzie wojskowej, która odbędzie się na placu Tiananmen.

W ubiegłym tygodniu ujawniono, że rosyjski przywódca ma zająć miejsce po prawej stronie gospodarza uroczystości, podczas gdy Kim - po lewej. Dyktator przyjechał do chińskiej stolicy we wtorek pancernym pociągiem, z którego przywódcy Korei Północnej korzystają od dekad.

Kim jest jednym z 26 zagranicznych liderów zaproszonych przez przywódcę ChRL na wielką paradę z okazji 80. rocznicy zwycięstwa w Chińskiej Wojnie Ludowej oporu przeciwko japońskiej agresji i Światowej Wojnie Antyfaszystowskiej - jak Pekin nazywa zakończenie II wojny światowej, które nastąpiło po kapitulacji Japonii.

