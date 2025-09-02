Przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un, przekroczył granicę z Chinami w nocy z poniedziałku na wtorek - przekazała reżimowa agencja KCNA. Kim podróżuje opancerzonym pociągiem do Pekinu na obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej, gdzie dołączy do przywódców Chin i Rosji, Xi Jinpinga i Władimira Putina.

Kim wyruszył z Pjongjangu w poniedziałek. Agencja Yonhap przypomina, że jego ostatnia podróż pociągiem do Pekinu w 2019 roku trwała ok. 20 godzin. Według agencji Reutera, w Korei Płn. pociąg porusza się z maksymalną prędkością około 45 km/h, podczas gdy w Chinach może rozpędzić się do 80 km/h. Dystans między stolicami wynosi około 1,3 tys. km.

Kim jest jednym z 26 zagranicznych liderów zaproszonych przez przywódcę ChRL na wielką paradę z okazji 80. rocznicy zwycięstwa w Chińskiej Wojnie Ludowej oporu przeciwko japońskiej agresji i Światowej Wojnie Antyfaszystowskiej - jak Pekin nazywa zakończenie II wojny światowej, które nastąpiło po kapitulacji Japonii.

Pekin. Spotkanie Xi-Kim-Putin może stać się faktem

Harmonogram wizyty Kima pozostaje tajemnicą. Krążą spekulacje na temat ewentualnego, bezprecedensowego spotkania Xi-Kim-Putin. W ubiegłym tygodniu ujawniono, że rosyjski przywódca ma zająć miejsce po prawej stronie gospodarza uroczystości, podczas gdy Kim - po lewej.

Udział przywódcy Korei Północnej, kraju poddawanego surowym sankcjom, w wydarzeniu tej rangi, wraz z innymi światowymi liderami, jest postrzegany jako "historyczny moment", symbolizujący szersze zmiany w układzie geopolitycznych sił.

- Ta wizyta pokazuje, że Korea Północna jest akceptowana jako członek grupy narodów, której liderem są Chiny, a która obejmuje również Rosję - powiedział agencji AFP Christopher Green, specjalista ds. Półwyspu Koreańskiego w International Crisis Group. - Pokazuje to, że Chiny tolerują, choć niekoniecznie się z tego cieszą, obecne relacje między Koreą Północną a Rosją - ocenił ekspert.

Pjongjang dostarcza Moskwie na potrzeby inwazji na Ukrainę zarówno wsparcie w postaci uzbrojenia, w tym pocisków rakietowych, jak i tysięcy żołnierzy. Władze w Pekinie deklarują neutralną postawę wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, choć między Chinami i Rosją w ciągu ostatnich trzech lat doszło do zbliżenia na wielu płaszczyznach, w tym militarnej i gospodarczej.

W tle wizyty pozostają napięcia między Zachodem a Rosją oraz Chinami, które wspólnie opowiadają się za nowym porządkiem globalnym. Relacje między Pekinem, Moskwą i Pjongjangiem nabierają znaczenia w obliczu globalnych wyzwań i rywalizacji z USA.

