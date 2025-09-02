Kim przekroczył granicę. W pancernym pociągu zmierza na spotkanie z liderami

Aktualizacja

Kim Dzong Un kontynuuje podróż do Pekinu, gdzie weźmie udział w wielkiej paradzie chińskiej armii z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Przywódca Korei Północnej przekroczył granicę opancerzonym pociągiem i był widziany przez dziennikarzy AFP na dworcu w Pekinie. Oprócz zobaczenia potencjału armii swojego sąsiada, spotka się z liderem Chin Xi Jinpingiem oraz prezydentem Rosji Władimirem Putinem. To jego pierwsza podróż pancernym pociągiem do Pekinu od 2019 roku.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un Associated PressEast News

Przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un, przekroczył granicę z Chinami w nocy z poniedziałku na wtorek - przekazała reżimowa agencja KCNA. Kim podróżuje opancerzonym pociągiem do Pekinu na obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej, gdzie dołączy do przywódców Chin i Rosji, Xi Jinpinga i Władimira Putina.

Kim wyruszył z Pjongjangu w poniedziałek. Agencja Yonhap przypomina, że jego ostatnia podróż pociągiem do Pekinu w 2019 roku trwała ok. 20 godzin. Według agencji Reutera, w Korei Płn. pociąg porusza się z maksymalną prędkością około 45 km/h, podczas gdy w Chinach może rozpędzić się do 80 km/h. Dystans między stolicami wynosi około 1,3 tys. km.

Kim jest jednym z 26 zagranicznych liderów zaproszonych przez przywódcę ChRL na wielką paradę z okazji 80. rocznicy zwycięstwa w Chińskiej Wojnie Ludowej oporu przeciwko japońskiej agresji i Światowej Wojnie Antyfaszystowskiej - jak Pekin nazywa zakończenie II wojny światowej, które nastąpiło po kapitulacji Japonii.

    Pekin. Spotkanie Xi-Kim-Putin może stać się faktem

    Harmonogram wizyty Kima pozostaje tajemnicą. Krążą spekulacje na temat ewentualnego, bezprecedensowego spotkania Xi-Kim-Putin. W ubiegłym tygodniu ujawniono, że rosyjski przywódca ma zająć miejsce po prawej stronie gospodarza uroczystości, podczas gdy Kim - po lewej.

    Udział przywódcy Korei Północnej, kraju poddawanego surowym sankcjom, w wydarzeniu tej rangi, wraz z innymi światowymi liderami, jest postrzegany jako "historyczny moment", symbolizujący szersze zmiany w układzie geopolitycznych sił.

    - Ta wizyta pokazuje, że Korea Północna jest akceptowana jako członek grupy narodów, której liderem są Chiny, a która obejmuje również Rosję - powiedział agencji AFP Christopher Green, specjalista ds. Półwyspu Koreańskiego w International Crisis Group. - Pokazuje to, że Chiny tolerują, choć niekoniecznie się z tego cieszą, obecne relacje między Koreą Północną a Rosją - ocenił ekspert.

    Pjongjang dostarcza Moskwie na potrzeby inwazji na Ukrainę zarówno wsparcie w postaci uzbrojenia, w tym pocisków rakietowych, jak i tysięcy żołnierzy. Władze w Pekinie deklarują neutralną postawę wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, choć między Chinami i Rosją w ciągu ostatnich trzech lat doszło do zbliżenia na wielu płaszczyznach, w tym militarnej i gospodarczej.

    W tle wizyty pozostają napięcia między Zachodem a Rosją oraz Chinami, które wspólnie opowiadają się za nowym porządkiem globalnym. Relacje między Pekinem, Moskwą i Pjongjangiem nabierają znaczenia w obliczu globalnych wyzwań i rywalizacji z USA.

