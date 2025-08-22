Rosjanie mają plan na Kim Dzong Una. "Nie powinni być kością niezgody"
Powrót wojskowych Kim Dzong Una do KRLD może oznaczać pomniejszenie roli dyktatora w negocjacjach pokojowych z Ukrainą - donoszą zagraniczne media. Taka decyzja miałaby świadczyć także o przekonaniu Kremla do samodzielnej obrony obwodu kurskiego. - Koreańczycy z Korei Północnej nie powinni być kością niezgody przy stole negocjacyjnym - stwierdził jeden z ekspertów.
W skrócie
- Oficerowie Kim Dzong Una, którzy brali udział w wojnie w Ukrainie, wrócili do Korei Północnej.
- Powrót wojskowych - zdaniem mediów - ma zmniejszyć wpływ KRLD na potencjalne rozmowy pokojowe z Ukrainą i zapobiec zaostrzeniu sporów.
- Kim Dzong Un podziękował żołnierzom za walki i zapowiedział dalszą rozbudowę potencjału militarnego Korei Północnej.
W ostatnich dniach wysocy oficerowi armii Kim Dzong Una, którzy brali udział w agresji na Ukrainę, wrócili z Rosji do Korei Północnej. Jak donosi amerykański "Wall Street Journal", decyzja związana jest z pomniejszeniem roli dyktatora w negocjacjach pokojowych z Ukrainą.
Wojna w Ukrainie. Oficerowie Kim Dzong Una wracają do domu. Moskwa ma plan
Dziennikarze wskazują, że powrót dowódców Kim Dzong Una do ojczyzny świadczy o przekonaniu Rosji do samodzielnego utrzymania obwodu kurskiego.
Jak stwierdził Michael Madden, ekspert ds. Korei Północnej z waszyngtońskiego think tanku Stimson Center, "jednocześnie pozwala to Kremlowi uniknąć sytuacji, w której KRLD stałaby się punktem spornym w negocjacjach pokojowych z Ukrainą".
- Koreańczycy z Korei Północnej nie powinni być kością niezgody przy stole negocjacyjnym - wyjaśnił naukowiec.
Kim Dzong Un spotkał się z żołnierzami, którzy wrócili do KRLD i podziękował im za walki w Ukrainie. - Nasza armia jest bohaterska. To ugruntowało jej miano i reputację najpotężniejszej armii na świecie - powiedział.
Stanowcza deklaracja Kim Dzong Una. Zwrócił się do żołnierzy
Podczas przemówienia dyktator stwierdził także, że jego armia "robi to, co powinna robić i co należy zrobić". - Będzie to robić również w przyszłości - zadeklarował przywódca.
Kilka dni wcześniej północnokoreański dyktator krytycznie odniósł się do wspólnych ćwiczeń wojskowych Korei Południowej i USA. Kim zaapelował przy tym o szybszą rozbudowę potencjału nuklearnego Korei Północnej.
- Intensyfikacja kontaktów wojskowych USA i Republiki Korei, a także demonstracja siły są najbardziej oczywistym przejawem ich woli, by wywołać wojnę. To również przejaw niszczenia pokoju i bezpieczeństwa w regionie - powiedział, ostrzegając przed działaniami odwetowymi.