Rosjanie mają plan na Kim Dzong Una. "Nie powinni być kością niezgody"

W skrócie Oficerowie Kim Dzong Una, którzy brali udział w wojnie w Ukrainie, wrócili do Korei Północnej.

Powrót wojskowych - zdaniem mediów - ma zmniejszyć wpływ KRLD na potencjalne rozmowy pokojowe z Ukrainą i zapobiec zaostrzeniu sporów.

Kim Dzong Un podziękował żołnierzom za walki i zapowiedział dalszą rozbudowę potencjału militarnego Korei Północnej.

W ostatnich dniach wysocy oficerowi armii Kim Dzong Una, którzy brali udział w agresji na Ukrainę, wrócili z Rosji do Korei Północnej. Jak donosi amerykański "Wall Street Journal", decyzja związana jest z pomniejszeniem roli dyktatora w negocjacjach pokojowych z Ukrainą.

Wojna w Ukrainie. Oficerowie Kim Dzong Una wracają do domu. Moskwa ma plan

Dziennikarze wskazują, że powrót dowódców Kim Dzong Una do ojczyzny świadczy o przekonaniu Rosji do samodzielnego utrzymania obwodu kurskiego.

Jak stwierdził Michael Madden, ekspert ds. Korei Północnej z waszyngtońskiego think tanku Stimson Center, "jednocześnie pozwala to Kremlowi uniknąć sytuacji, w której KRLD stałaby się punktem spornym w negocjacjach pokojowych z Ukrainą".

- Koreańczycy z Korei Północnej nie powinni być kością niezgody przy stole negocjacyjnym - wyjaśnił naukowiec.

Kim Dzong Un spotkał się z żołnierzami, którzy wrócili do KRLD i podziękował im za walki w Ukrainie. - Nasza armia jest bohaterska. To ugruntowało jej miano i reputację najpotężniejszej armii na świecie - powiedział.

Stanowcza deklaracja Kim Dzong Una. Zwrócił się do żołnierzy

Podczas przemówienia dyktator stwierdził także, że jego armia "robi to, co powinna robić i co należy zrobić". - Będzie to robić również w przyszłości - zadeklarował przywódca.

Kilka dni wcześniej północnokoreański dyktator krytycznie odniósł się do wspólnych ćwiczeń wojskowych Korei Południowej i USA. Kim zaapelował przy tym o szybszą rozbudowę potencjału nuklearnego Korei Północnej.

- Intensyfikacja kontaktów wojskowych USA i Republiki Korei, a także demonstracja siły są najbardziej oczywistym przejawem ich woli, by wywołać wojnę. To również przejaw niszczenia pokoju i bezpieczeństwa w regionie - powiedział, ostrzegając przed działaniami odwetowymi.

