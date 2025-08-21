Kim Dzong Un z jasną deklaracją w sprawie Ukrainy. "Również w przyszłości"

W skrócie Kim Dzong Un pochwalił żołnierzy Korei Północnej za udział w agresji na Ukrainę po stronie Rosji i nazwał swoją armię najpotężniejszą na świecie.

Przywódca skrytykował wspólne ćwiczenia wojskowe Korei Południowej i USA oraz wezwał do rozbudowy potencjału nuklearnego.

Władimir Putin zapewnił o wsparciu Rosji dla Korei Północnej i podkreślił wspólne działania w sprawie suwerenności oraz wielobiegunowego porządku świata.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un pochwalił w ostatnim czasie swoich żołnierzy, którzy wzięli udział w agresji na Ukrainę. Jak poinformowały państwowe media, przywódca zabrał głos w sprawie Ukrainy podczas spotkania z dowódcami.

Stanowcza deklaracja Kim Dzong Una. Zwrócił się do żołnierzy

Kim Dzong Un podczas spotkania wyraził "ciepłe słowa otuchy" wobec wojskowych, którzy uczestniczyli w walkach w obwodzie Kurskim. - Nasza armia jest bohaterska. To ugruntowało jej miano i reputację najpotężniejszej armii na świecie - powiedział.

- Nasza armia robi teraz to, co powinna i co należy zrobić. Będzie to robić również w przyszłości - zadeklarował przywódca.

Kilka dni wcześniej północnokoreański dyktator krytycznie odniósł się do wspólnych ćwiczeń wojskowych Korei Południowej i USA. Kim zaapelował przy tym o szybszą rozbudową potencjału nuklearnego Korei Północnej.

- Intensyfikacja kontaktów wojskowych USA i Republiki Korei, a także demonstracja siły są najbardziej oczywistym przejawem ich woli, by wywołać wojnę. To również przejaw niszczenia pokoju i bezpieczeństwa w regionie - powiedział, ostrzegając przed działaniami odwetowymi.

Putin z listem do Kim Dzong Una. "Skuteczna obrona suwerenności"

Jak stwierdził Władimir Putin w liście wysłanym do Kim Dzong Una z okazji wyzwolenia Korei spod japońskiej okupacji, "więzi bojowej przyjaźni, dobrej woli i wzajemnej pomocy, które ugruntowały się w czasach dawnej wojny, pozostają silne i niezawodne nawet dzisiaj".

Oprócz tego Putin pozwolił sobie także na komentarz w sprawie wojny w Ukrainie.

"Zostało to w pełni udowodnione przez bohaterski udział żołnierzy KRLD w wyzwoleniu terytorium obwodu kurskiego z rąk ukraińskich okupantów" - kontynuował Władimir Putin w liście. Przywódca zaznaczył przy tym, że "Rosjanie na zawsze zachowają pamięć o ich odwadze i poświęceniu".

W dalszej części listu Putin zadeklarował, że Rosja i Korea Północna nadal "będą działać wspólnie, skutecznie bronić swojej suwerenności oraz wnosić znaczący wkład w ustanowienie sprawiedliwego wielobiegunowego porządku świata".

