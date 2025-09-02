Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Tylu żołnierzy Kim Dzong Un stracił w Ukrainie. Wywiad pokazał nowe dane

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Około 2 tysiące północnokoreańskich żołnierzy zginęło, walcząc po stronie Rosji w jej wojnie przeciwko Ukrainie - podała Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej. Z informacji wywiadowczych wynika ponadto, że Kim Dzong Un się nie zatrzymuje i planuje wysłać do Rosji kolejne oddziały swoich bojowników.

Tysiące ofiar wśród żołnierzy Kima. Korea Płn. wysyła kolejne oddziały (zdj. ilustracyjne)
Tysiące ofiar wśród żołnierzy Kima. Korea Płn. wysyła kolejne oddziały (zdj. ilustracyjne)STREast News

Podczas posiedzenia parlamentarnej komisji ds. wywiadu Korei Północnej jeden z parlamentarzystów podał, że "około 2 tys. północnokoreańskich żołnierzy zginęło, walcząc po stronie Rosji w jej wojnie przeciwko Ukrainie".

W kwietniu Narodowa Służba Wywiadowcza Seulu podała, że "liczba poległych na wojnie wyniosła co najmniej 600 osób" - przypomina AFP.

Agencje wywiadowcze Korei Południowej i Zachodu poinformowały, że w 2024 roku Korea Północna wysłała do Rosji ponad 10 tys. żołnierzy - głównie do obwodu kurskiego. Ponadto wysyłano także pociski artyleryjskie, rakiety i systemy rakiet dalekiego zasięgu. Obecnie mówi się o co najmniej 13 tysiącach wojskowych.

Zobacz również:

Kim Dzong Un i Putin na paradzie wojskowej. Przylecą na okrągłą rocznicę
Świat

Kim Dzong Un i Putin na paradzie wojskowej. Przylecą na okrągłą rocznicę

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    Wojna w Ukrainie. Korea Północna wspiera Rosję

    Według służb Korea Północna planuje wysłać do Rosji trzecią grupę żołnierzy. Łącznie ma ich być 6 tysięcy. Jak podaje AFP, "tysiąc żołnierzy inżynierii wojskowej już dotarło do Rosji".

    Dotychczasowe kontyngenty "stacjonują na tyłach jako siły rezerwowe i istnieje możliwość wymiany lokalnego dowództwa".

    Na początku tego roku minister spraw zagranicznych Moskwy Siergiej Ławrow powiedział, że "Północ wyśle saperów do obwodu kurskiego".

    Rosja. Północnokoreańscy żołnierze polegli w walce

    Korea Północna dopiero w kwietniu potwierdziła, że wysłała żołnierzy, aby wesprzeć Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie.

    Zobacz również:

    Kim Dzong Un z jasną deklaracją w sprawie Ukrainy. "Również w przyszłości"
    Ukraina - Rosja

    Kim Dzong Un z jasną deklaracją w sprawie Ukrainy. "Również w przyszłości"

    Wojciech Barański
    Wojciech Barański

      Od tego czasu przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un spotykał się z rodzinami żołnierzy poległych w walkach po stronie Rosji przeciwko Ukrainie i składał im kondolencje z powodu ich "ogromnego bólu".

      "Państwowe media pokazały zdjęcia wzruszonego Kim Dzong Una obejmującego powracającego żołnierza, który wydawał się przytłoczony i chował twarz w piersiach przywódcy. Przywódcę widziano również klęczącego przed portretem poległego żołnierza, by oddać mu hołd, a także składającego medale i kwiaty obok wizerunków zmarłych" - opisuje AFP.

      Rosja i Korea Północna podpisały w zeszłym roku umowę o współpracy wojskowej, zawierającą klauzulę o wzajemnej obronie.

      Źródło: AFP

      Zobacz również:

      Sekretarz handlu USA Howard Lutnick i prezydent Korei Płd. Lee Jae-myung
      Świat

      Kulisy negocjacji z USA. "Krzyki, rozmowa pełna jadu"

      Dawid Zdrojewski
      Dawid Zdrojewski
      Prezydent chce reparacji wojennych od Niemiec. Müller w ''Graffiti'': Naturalne po zbrodniczych działaniach, które realizowały NiemcyPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze