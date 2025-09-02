Podczas posiedzenia parlamentarnej komisji ds. wywiadu Korei Północnej jeden z parlamentarzystów podał, że "około 2 tys. północnokoreańskich żołnierzy zginęło, walcząc po stronie Rosji w jej wojnie przeciwko Ukrainie".

W kwietniu Narodowa Służba Wywiadowcza Seulu podała, że "liczba poległych na wojnie wyniosła co najmniej 600 osób" - przypomina AFP.

Agencje wywiadowcze Korei Południowej i Zachodu poinformowały, że w 2024 roku Korea Północna wysłała do Rosji ponad 10 tys. żołnierzy - głównie do obwodu kurskiego. Ponadto wysyłano także pociski artyleryjskie, rakiety i systemy rakiet dalekiego zasięgu. Obecnie mówi się o co najmniej 13 tysiącach wojskowych.

Wojna w Ukrainie. Korea Północna wspiera Rosję

Według służb Korea Północna planuje wysłać do Rosji trzecią grupę żołnierzy. Łącznie ma ich być 6 tysięcy. Jak podaje AFP, "tysiąc żołnierzy inżynierii wojskowej już dotarło do Rosji".

Dotychczasowe kontyngenty "stacjonują na tyłach jako siły rezerwowe i istnieje możliwość wymiany lokalnego dowództwa".

Na początku tego roku minister spraw zagranicznych Moskwy Siergiej Ławrow powiedział, że "Północ wyśle saperów do obwodu kurskiego".

Rosja. Północnokoreańscy żołnierze polegli w walce

Korea Północna dopiero w kwietniu potwierdziła, że wysłała żołnierzy, aby wesprzeć Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie.

Od tego czasu przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un spotykał się z rodzinami żołnierzy poległych w walkach po stronie Rosji przeciwko Ukrainie i składał im kondolencje z powodu ich "ogromnego bólu".

"Państwowe media pokazały zdjęcia wzruszonego Kim Dzong Una obejmującego powracającego żołnierza, który wydawał się przytłoczony i chował twarz w piersiach przywódcy. Przywódcę widziano również klęczącego przed portretem poległego żołnierza, by oddać mu hołd, a także składającego medale i kwiaty obok wizerunków zmarłych" - opisuje AFP.

Rosja i Korea Północna podpisały w zeszłym roku umowę o współpracy wojskowej, zawierającą klauzulę o wzajemnej obronie.

Źródło: AFP

Prezydent chce reparacji wojennych od Niemiec. Müller w ''Graffiti'': Naturalne po zbrodniczych działaniach, które realizowały Niemcy Polsat News Polsat News