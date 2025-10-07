W skrócie Słowacja podpisała memorandum o przekazaniu Ukrainie sprzętu inżynieryjnego, przeciwminowego i medycznego.

W ramach pomocy Ukraina otrzyma m.in. pięć pojazdów rozminowania Bozena.

Decyzja ta oznacza zmianę w polityce rządu Słowacji wobec wsparcia dla Ukrainy.

- Z wielką radością informuję, że razem z ministrem (obrony Ukrainy Denysem - red.) Szmyhalem podpisaliśmy memorandum w sprawie 14. pakietu wsparcia, który zakłada przekazanie przez Słowację sprzętu inżynieryjnego i przeciwminowego dla Ukrainy - powiedział w poniedziałek minister Kaliniak podczas III Międzynarodowego Forum Przemysłu Obronnego w Kijowie. Dodał, że podczas spotkań w trakcie forum omawiano także inne projekty dotyczące rozszerzenia współpracy obronnej.

W ramach pomocy Ukraina ma otrzymać pięć pojazdów rozminowania typu Bozena i inny sprzęt inżynieryjny oraz wyposażenie dla służb medycznych.

Wojna w Ukrainie. Słowacja zmienia zdanie w sprawie pomocy

Decyzja rządu Słowacji o pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy to zmiana dotychczasowej polityki rządu Roberta Ficy, który dotąd krytycznie odnosił się do wsparcia wojskowego dla Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję. Do października 2023 roku, gdy nowo powołany rząd wstrzymał pomoc, Słowacja przekazała Ukrainie m.in. 13 samolotów bojowych MiG-29, systemy przeciwlotnicze S-300 i Kub, 30 bojowych wozów piechoty BMP-1 oraz amunicję.

Kwestia współpracy obronnej była jednym z tematów spotkania premiera Słowacji i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Użhorodzie 5 września.

