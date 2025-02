Na dzień przed negocjacjami w Arabii Saudyjskiej pomiędzy USA i Rosją ws. Ukrainy, Siergiej Ławrow wypowiedział się lekceważąco o nienaruszalności granicy Ukrainy i dał do zrozumienia, iż Moskwa nie uważa ich za obowiązujące.

- Rozległe terytoria, które przez wieki zagospodarowywał naród rosyjski, na których naród rosyjski budował, zakładał miasta, budował fabryki, porty, organizował przemysł, rolnictwo. Z powodów, o których wielokrotnie mówił prezydent, zostali oni włączeni do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej - mówił dalej, cytowany przez rosyjskie agencje państwowe.

Mówiąc o "wiekach" Ławrow nawiązał do sporu historycznego Rosji i Ukrainy o współczesną przynależność polityczną dziedzictwa Rusi Kijowskiej.

Negocjacje w Arabii Saudyjskiej. Ławrow nie chce Europy

- Jeśli chodzi o chęć (państw europejskich - red.) uczestniczenia w procesie negocjacyjnym dotyczącym Ukrainy, to wiecie, ich chęć została już nieraz zaspokojona" - powiedział dziennikarzom w Moskwie . Ławrow wspomniał negocjacje z 2014 roku i nieprzestrzegane porozumienia mińskie.

- Filozofia Europejczyków nigdzie nie poszła. Dlatego nie wiem, co mogliby robić przy stole negocjacyjnym - komentował szef MSZ Rosji.

Sugerował, że Europie nie zależy na pokoju. Tymczasem jak wskazuje Instytut Studiów nad Wojną, to Rosji nie zależy na długoterminowym pokoju w Ukrainie. Mają o tym świadczyć działania Moskwy na froncie i starania o przejęcie tzw. "pasa twierdz" w obwodzie donieckim, co ma dać Kremlowi lepszą pozycję do dalszych działań wojennych.