Drugie dno porozumienia USA z Ukrainą. Wskazują prawdziwy cel Trumpa

Donald Trump chce ograniczyć dominację Chin w globalnym łańcuchu dostaw - informują eksperci cytowani przez dziennik "The Guardian". Jak wskazują, to właśnie z tego powodu prezydent USA zdecydował się na podpisanie umowy z Ukrainą. Chodzi o tzw. "porozumienie ramowe", które mówi o dostępie USA do ukraińskich zasobów minerałów i metali ziem rzadkich.