Według ukraińskich mediów pierwotny projekt umowy zakładał oddanie przez Ukrainę 50 proc. zysków z eksploatacji metali ziem rzadkich . Według prezydenta Donalda Trumpa i jego urzędników, miała to by być forma zapłaty za udzieloną Ukrainie amerykańską pomoc.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie zdecydował się jednak podpisać dokumentu. Argumentował to tym, że nie zawierał on żadnych gwarancji bezpieczeństwa na przyszłość.

Nowa wersja umowy ws. metali ziem rzadkich

Co więcej, w ramach umowy ma zostać utworzony specjalny fundusz kontrolowany przez USA , na który wpływać będą przychody ze sprzedaży surowców aż do osiągnięcia poziomu 500 mld dolarów.

To kwota wielokrotnie przewyższającego wartość amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Kongres alokował dotąd 183 mld dolarów wydatków w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie, choć nieco ponad połowa tej kwoty trafiła bezpośrednio do Ukrainy. Według "NYT", Waszyngton chce otrzymać też dwukrotność wartości pomocy otrzymywanej przez Ukrainę w przyszłości.

Waltz: Ukraina wkrótce podpisze umowę o zasobach

- Oto sedno sprawy: zobaczysz, że prezydent Zełenski podpisze tę umowę i zrobi to w bardzo krótkim czasie - powiedział Waltz podczas rozmowy na konferencji CPAC pod Waszyngtonem. CPAC, czyli Conservative Action Policital Conference, to największa doroczna konferencja konserwatywna w USA.

Waltz wypomniał ukraińskiemu prezydentowi, że to on sam zaproponował USA partnerstwo w sprawie zasobów naturalnych Ukrainy jeszcze we wrześniu jako część jego "planu zwycięstwa", lecz kiedy minister finansów przyjechał do Kijowa, by ją podpisać, Zełenski odmówił.