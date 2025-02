Jak podała agencja Reutera, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Mike Waltz zapowiedział w piątek, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisze umowę ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącą wydobycia metali ziem rzadkich. Jak zaznaczył ma to zrobić w ramach "wysiłków zmierzających do zakończenia wojny na Ukrainie".

- To jest dobre dla Ukrainy . Co możne być lepszego dla Kijowa niż być partnerem gospodarczym ze Stanami Zjednoczonymi? - przekonywał. Jak podają zagraniczne media, wypowiedź doradcy miała zasugerować, że konflikt na linii Zełenski-Trump został "złagodzony".

USA chce cennych metali ziem rzadkich z Ukrainy. Rozmowy trwały całą noc

Wcześniej Donald Trump domagał się od Ukrainy prawa do wydobycia metali ziem rzadkich z terytoriów Ukrainy. Według niego miałoby to zrekompensować wszelkie wydatki, jakie USA poniosły w związku z pomocą dla Ukrainy w działaniach wojennych. Jednak zgodnie z umową Kijów musiałby oddać równowartość nawet 500 mld dolarów, na co nie zgodził się Zełenski. Przywódca Ukrainy niedawno przekazał, że Stany Zjednoczone w czasie trwania konfliktu udzieliły pomocy Ukrainie na kwotę niecałych 100 mld dol. - z czego 67 mld to pomoc wojskowa.