Białoruski przywódca przyznał, że rozmawiał na ten temat z Władimirem Putinem. - Powiedziałem: to jest jakieś dziwne. Amerykanie żądają, żeby Ukraina dała im to, co ma najważniejszego. Nie chodzi tylko o metale ziem rzadkich, mówimy też o gazie ziemnym, ropie naftowej, logistyce i tak dalej - relacjonował.