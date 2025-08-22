W skrócie Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow poinformował, że obecnie nie planuje się spotkania między Władimirem Putinem a Wołodymyrem Zełenskim.

Putin wyraził gotowość do rozmowy z prezydentem Ukrainy dopiero, gdy zostanie ustalony porządek spotkania, ale obecnie nie jest on przygotowany.

Różne źródła podają sprzeczne informacje na temat możliwego terminu i miejsca spotkania, a mediacje prezydenta USA Donalda Trumpa mają kluczowe znaczenie.

- Władimir Putin jest gotowy spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, gdy agenda szczytu będzie gotowa, a ta nie jest w ogóle gotowa - podkreślił minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w wywiadzie dla Kristen Welker w NBC News.

Losy spotkania Putina z Zełenskim. Ławrow: Obecnie nie jest planowane

Jednocześnie zaznaczył, że na ten moment nie ma zaplanowanej żadnej rozmowy, która miałaby się odbyć między przywódcami Rosji i Ukrainy.

Polityk zaznaczył też, że "Rosja zgodziła się wykazać elastyczność w niektórych kwestiach poruszonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa".

Jeszcze kilka dni temu agencja AFP, powołując się na swoje źródła, przekazała, że Władimir Putin zasugerował Moskwę jako miejsce spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Propozycja ta miała paść podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej rosyjskiego przywódcy z Donaldem Trumpem.

Z kolei w środę ukraiński deputowany Fedir Wenisławski ocenił, iż "jest przekonany, że spotkanie nie odbędzie się w Moskwie, ale na terytorium jakiegoś neutralnego państwa".

Wojna w Ukrainie. Echa rozmów na Alasce i w Białym Domu

Odnośnie ewentualnego spotkania prezydentów Federacji Rosyjskiej i Ukrainy pojawiają się rozbieżne informacje.

Początkiem tygodnia, po rozmowie Zełenskiego z Trumpem i niektórymi europejskimi liderami, rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że "Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu pokojowego, tj. na spotkanie z Zełenskim".

To za sprawą mediacji prezydenta USA miałoby dojść do spotkania przywódców Ukrainy i Rosji, z kolei kwestia zakończenia wojny była tematem rozmów na Alasce. Tymczasem w czwartek "The Guardian" przekazał, że "Trump chce, aby najpierw doszło do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem", dopiero po nim możliwe są rozmowy trójstronne z udziałem prezydenta USA.

W publikacji zaznaczono, że w organizowaniu spotkaniu Putina z Zełenskim republikanin "nie chce odgrywać bezpośredniej roli, odsuwając się od negocjacji dotyczących zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę".

Źródła: Reutres, Interia

