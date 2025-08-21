Ukraina Rosja
"Co, jeśli Rosjanie nie są gotowi?". Zełenski wskazuje na USA

Wojciech Barański

- Co, jeśli Rosjanie nie są gotowi? - zapytał Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do nadchodzącego spotkania z Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy dodał, że gdyby rosyjski przywódca się rozmyślił, oczekiwałby "silnej reakcji" USA. Podkreślił przy tym, że Ukraina jest gotowa na rozmowy pokojowe.

  • Wołodymyr Zełenski podkreślił gotowość Ukrainy do rozmów pokojowych z Rosją i oczekuje silnej reakcji USA, jeśli Putin nie zdecyduje się na spotkanie.
  • Prezydent Ukrainy uważa, że miejsce spotkania z Putinem w Budapeszcie stanowi "wyzwanie".
  • Trwają ustalenia dotyczące trójstronnego spotkania Zełenskiego, Putina i Trumpa - w grze są Budapeszt, Moskwa i Genewa.
Wołodymyr Zełenski stwierdził, że oczekiwałby "silnej reakcji" ze strony USA, gdyby Władimir Putin nie był skłonny jednak wziąć udziału w dwustronnym spotkaniu w sprawie uzgodnienia warunków pokojowych.

"Natychmiast odpowiedziałem na propozycję spotkania dwustronnego: jesteśmy gotowi. Ale co, jeśli Rosjanie nie są gotowi?" - zapytał Zełenski w komentarzu dla mediów.

Spotkanie Putina i Zełenskiego. "Co, jeśli nie są gotowi?"

Dzień wcześniej prezydent Ukrainy w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że nie jest do końca jasne, na jakie ustępstwa terytorialne zgodzi się Moskwa.

Przywódca odniósł się również do Budapesztu jako potencjalnego miejsca spotkania z Putinem, zaznaczając, że stanowi ono wyzwanie.

    Agencja AFP - powołując się na źródła zbliżone do sprawy - przekazała ostatnio, że Władimir Putin zasugerował, by spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy odbyło się w Moskwie.

    Propozycja - według źródeł - miała paść podczas rozmowy telefonicznej Putina z Trumpem, podczas wizyty Zełenskiego i europejskich liderów w Waszyngtonie. "Putin wspomniał o Moskwie" - donosi źródło. Zełenski na propozycję miał odpowiedzieć "nie".

    Źródło dyplomatyczne bliskie rozmowom podało, że europejscy przywódcy powiedzieli Trumpowi, że propozycja Putina "nie wydaje się dobrym pomysłem".

    Spotkanie Trumpa, Putina i Zełenskiego. Gdzie się odbędzie?

    Jak informowała podczas wtorkowej konferencji prasowej Karoline Leavitt, Biały Dom jest w trakcie ustalania miejsca, w którym miałoby dojść do rozmów pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim, Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem.

      Politico, powołując się na źródło w administracji Donalda Trumpa, wskazało, że USA rozpatrują możliwość organizacji spotkania w Budapeszcie, który miał być "pierwszym wyborem" Amerykanów.

      Emmanuel Macron miał nalegać natomiast, by rozmowy przeprowadzić w Genewie.

      Rzecznik podała także, że zgodę na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim miał wyrazić Władimir Putin, nazywając to "rozpoczęciem następnego etapu pokojowego".

