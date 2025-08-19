W skrócie Putin zgodził się na rozpoczęcie kolejnego etapu rozmów pokojowych, wyrażając chęć spotkania z Zełenskim.

Trwają ustalenia dotyczące miejsca rozmów, w grze są Budapeszt, Moskwa i Genewa.

USA deklarują brak obecności żołnierzy na Ukrainie, lecz chcą wspierać gwarancje bezpieczeństwa.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Karoline Leavitt poinformowała, że Biały Dom jest w trakcie ustalania miejsca, w którym miałoby dojść do rozmów pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim, Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem.

Politico, powołując się na źródło w administracji Donalda Trumpa, wskazało, że USA rozpatrują możliwość organizacji spotkania w Budapeszcie, który miał być "pierwszym wyborem" Amerykanów.

Wcześniej donoszono, że Putin wychodził z propozycją, by rozmowy odbyły się w Moskwie. Emmanuel Macron miał nalegać natomiast, by przeprowadzić je w Genewie.

Kiedy spotkanie Putin-Zełenski-Trump? Jest zgoda Putina

Zgodę na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim miał wyrazić już Władimir Putin - poinformowała Karoline Leavitt, nazywając to "rozpoczęciem następnego etapu pokojowego".

Przedstawicielka Trumpa wskazała, że Biały Dom dostrzega "postępy" zarówno ze strony Rosji jak i Ukrainy. Wskazała jednak, że by zawrzeć pokój, każdy z krajów będzie musiał pójść na ustępstwa.

- Prezydent Trump od zawsze mówi, że po to, by osiągnąć dobre porozumienie, obie strony będą musiały wyjść z tego trochę niezadowolone - stwierdziła.

Biały Dom: Amerykańscy żołnierze nie wejdą do Ukrainy

Rzeczniczka Białego Domu zapewniła, że USA pomogą w koordynacji gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. - Prezydent zdecydowanie oświadczył, że wojska amerykańskie nie pojawią się na Ukrainie, ale z pewnością możemy pomóc w koordynacji i ewentualnie zapewnić naszym europejskim sojusznikom inne środki gwarancji bezpieczeństwa - powiedziała.

Przedstawicielka prezydenta USA poinformowała też, że Trump powołał zespół ds. bezpieczeństwa narodowego, który będzie odpowiedzialny za współpracę USA i krajów europejskich.

Leavitt zabrała też głos w sprawie konfliktu w Strefie Gazy. - Stany Zjednoczone kontynuują dyskusję o propozycjach zawieszenia w Gazie, którą Hamas mógłby zaakceptować - powiedziała.

Szczyt w Waszyngtonie. Rosja gotowa do rozmów?

W trakcie konsultacji Donald Trump odbył też telefoniczną rozmowę z Władimirem Putinem. Prezydent USA poinformował, że "rozpoczął przygotowania do spotkania między nim a prezydentem Zełenskim".

W wywiadzie udzielonym państwowej rosyjskiej telewizji minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow wskazał, że spotkanie Putina z Zełenskim "musi być gruntownie przygotowane".

- Moskwa nie rezygnuje z żadnego formatu prac nad uregulowaniem sytuacji na Ukrainie, w tym dwustronnego lub trójstronnego (spotkania - red.) - mówił.

Źródło: Reuters/Politico

