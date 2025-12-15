Atak hakerski na polski urząd. "Uzyskali dostęp do skrzynek"

W skrócie Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek mailowych Urzędu Zamówień Publicznych i KIO.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o podjęciu działań mających na celu ograniczenie skutków incydentu.

Trwa ustalanie sprawców ataku, a rząd zachęca do korzystania z platformy cyber.gov.pl dla zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego.

Informację o ataku hakerskim na Urząd Zamówień Publicznych przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w poście opublikowanym na platformie X.

"Zidentyfikowany został atak hakerski na Urząd Zamówień Publicznych. Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników UZP oraz KIO" - czytamy w komunikacie polityka.

Minister cyfryzacji podkreślił, że "incydent został zgłoszony do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i podjęto wszystkie niezbędne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczenia skutków naruszenia".

Tożsamość osób, które włamały się do systemów UZP nie jest na razie znana. "Trwają czynności operacyjne związane z ustaleniem sprawców" - dodał Gawkowski.

Wicepremier zwrócił uwagę, że z roku na rok wzrasta liczba cyberataków, które stają się także coraz bardziej niebezpieczne.

"Wszystkie jednostki - zarówno instytucje publiczne, jak i firmy powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania dostępu elektronicznego do swoich systemów oraz działać zgodnie z zasadami ustanowionymi w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa" - napisał polityk.

Gawkowski dodał również, że uruchomiono rządową platformę cyber.gov.pl, która ma stanowić "centralne miejsce do ochrony przed cyberzagrożeniami".

"W jednym miejscu udostępniane są praktyczne porady, aktualne ostrzeżenia oraz bezpłatne usługi ochrony" - zaznaczył.

